67-летний Люк Бессон готовится стать отцом в шестой раз: его подруга младше на 32 года

Знаменитый французский режиссер Люк Бессон, создатель фильмов «Леон», «Пятый элемент» и «Люси», возможно, вскоре снова станет отцом. Французские СМИ сообщают, что его 35-летняя возлюбленная, адвокат и бывшая телеведущая Сара Сальдманн, ожидает ребенка. Для нее это будет первенец, а для 67-летнего режиссера - уже шестой ребенок.

Как сообщает Le Figaro, поводом для новостей о пополнении в семье стало совместное появление пары на 23-м Фестивале комедийного кино в Монте-Карло 14 ноября.

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Бессон приехал на фестиваль, чтобы получить награду за вклад в кинематограф. На красной дорожке режиссер позировал вместе с Сарой Сальдманн, которая появилась в свободном черном платье с заметно округлившимся животом.

Фотографии и видео пары быстро привлекли внимание французской прессы. При этом сами Бессон и Сальдманн пока публично не комментировали сообщения о беременности.

Режиссер и адвокат познакомились в сентябре 2023 года во время записи программы Les Grandes Gueules на радиостанции RMC. Бессон тогда представлял свой фильм «Догмен», а Сальдманн участвовала в передаче в качестве комментатора.

После знакомства пара долгое время не афишировала отношения.

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Впервые они официально появились вместе на красной дорожке в октябре 2025 года - на Римском кинофестивале, где состоялась премьера фильма Бессона «Дракула».

Разница в возрасте между режиссером и его избранницей составляет 32 года

У Люка Бессона уже есть пятеро взрослых детей. Его старшая дочь Жюльетт родилась в 1987 году в отношениях с актрисой Анн Парийо. В 1993 году у режиссера и актрисы Майвенн появилась дочь Шанна.

Еще трое детей - Талия, Сатин и Мао - родились в отношениях Бессона с кинопродюсером Виржини Силла. Младшему сыну режиссера, Мао, сейчас 21 год, а старшей дочери Жюльетт - 39 лет.

В конце 1990-х Бессон также состоял в браке с актрисой Миллой Йовович, однако общих детей у них не было.