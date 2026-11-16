Загадочный объект 1998 KY26: космический мусор или обычный астероид?

В научных кругах разгорелся новый увлекательный спор вокруг небольшого космического тела, движущегося неподалеку от Земли. Из-за аномалий в своей траектории оно привлекло внимание исследователей, предположивших, что под маской астероида может скрываться советская межпланетная станция, связь с которой была утрачена почти 40 лет назад.

Объект, получивший классификационный номер 1998 KY26, имеет диаметр около 11 метров и регулярно приближается к нашей планете. Главной загадкой для астрономов стало так называемое «негравитационное ускорение» объекта: его движение и скорость невозможно объяснить исключительно силой притяжения Солнца и Земли. На траекторию явно влияют иные факторы.

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Гарвардская гипотеза: не «Фобос-1» ли это?

Известный астрофизик из Гарвардского университета Ави Лоуб совместно с исследователями Адамом Хиббердом и Адамом Кроулом выдвинули смелую гипотезу. По их мнению, загадочный объект может оказаться автоматической межпланетной станцией «Фобос-1», запущенной Советским Союзом 7 июля 1988 года и затерявшейся во время долгого путешествия к Марсу.

Ученые смоделировали поведение зонда и просчитали, как его корпус должен отражать солнечный свет при вращении. Полученные параметры совпали с данными наблюдений за 1998 KY26: объект отражает около 52% солнечного света и совершает полный оборот вокруг своей оси за 5,35 минуты.

Тем не менее, большинство экспертов призывают не спешить с выводами, напоминая, что столь интригующее совпадение вполне может оказаться случайностью.

Альтернативные версии: что говорят другие ученые?

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Помимо искусственного происхождения, у науки есть и более традиционные объяснения для поведения 1998 KY26:

«Темная комета»: Исследование 2023 года допускает, что астероид содержит скрытые запасы льда. При нагревании вода сублимируется в газ, создавая естественную реактивную тягу. Правда, характерного для комет газового хвоста у объекта обнаружено не было.

Исследование 2023 года допускает, что астероид содержит скрытые запасы льда. При нагревании вода сублимируется в газ, создавая естественную реактивную тягу. Правда, характерного для комет газового хвоста у объекта обнаружено не было. Дегидратированный астероид: Большинство астрономов сходятся на том, что это обычный каменный обломок, траектория которого меняется под воздействием солнечного излучения (эффект Ярковского).

Космические агентства спешат успокоить общественность: даже если бы объект действительно являлся старым космическим аппаратом или крупным метеороидом, никакой угрозы для Земли он не представляет.

Разгадка уже близко: миссия Hayabusa2

Точку в этом увлекательном споре обещает поставить японское космическое агентство JAXA. Знаменитый зонд Hayabusa2, уже прославившийся успешной миссией к астероиду Рюгу, держит курс на 1998 KY26.

Ожидается, что аппарат сблизится с таинственным объектом в июле 2031 года. Детальные снимки высокого разрешения и точные измерения наконец покажут, имеем ли мы дело с обычным космическим камнем или с потерянным артефактом ушедшей космической эпохи. А пока теория Ави Лоуба остается предметом ярких дискуссий - шутя, гарвардский профессор даже предположил, что камеры японского зонда вполне могут запечатлеть табличку с надписью «Made in the U.S.S.R.».