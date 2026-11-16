В США восстанавливают авиасообщение: виной крупнейшего с 2001 года сбоя, вероятно, стал старый роутер

Авиасообщение в США постепенно восстанавливается после крупнейшего общенационального сбоя с 2001 года. Причиной масштабных нарушений стала неисправность оборудования системы управления воздушным движением, установленного еще четверть века назад.

За несколько дней были отменены тысячи рейсов, а десятки тысяч пассажиров столкнулись с задержками, сообщает Deutsche Welle.

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Утром в понедельник, 16 ноября, ситуация в американских аэропортах начала стабилизироваться. По данным сервиса FlightAware, к этому времени было отменено более 250 внутренних и международных рейсов. Для сравнения, днем ранее число отмен превысило 2300.

Количество задержанных рейсов также заметно сократилось: с более чем 10 тысяч в воскресенье до примерно 700 утром в понедельник.

Только за 13 и 14 ноября в США отменили около 14 500 рейсов. Тысячи других самолетов вылетели с опозданием

Министр транспорта США Шон Даффи заявил в эфире ABC, что 16 ноября работа аэропортов должна полностью вернуться к обычному режиму. Однако для восстановления расписания авиакомпаниям потребовалось дополнительное время.

Из-за первоначального сбоя многие самолеты и экипажи оказались не в тех аэропортах, где должны были находиться по расписанию. Это вызвало цепную реакцию задержек и отмен рейсов.

Как объяснил Шон Даффи, проблемы начались 13 ноября во время плановой замены сетевого маршрутизатора на объекте Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в штате Арканзас.

Работы выполняла компания-подрядчик L3Harris.

После замены оборудования возникли неполадки в работе другого маршрутизатора, расположенного в Техасе. В результате общенациональная сеть управления воздушным движением оказалась перегружена избыточным потоком данных.

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Особенно примечателен возраст оборудования, ставшего причиной проблем. Маршрутизаторы были установлены еще в 2001 году, а уже с 2006 года считались устаревшими.

По словам министра транспорта, признаков кибератаки или преднамеренного вмешательства обнаружено не было. Он также исключил связь происшествия с использованием искусственного интеллекта.

При этом точная техническая причина сбоя, возникшего во время плановых работ, пока окончательно не установлена.

13 ноября авиационные власти США приняли чрезвычайное решение - временно приостановить все вылеты самолетов на территории страны. Подобные ограничения общенационального масштаба вводились лишь однажды - после террористических атак 11 сентября 2001 года.

На этот раз запрет действовал почти пять часов, однако его последствия ощущались на протяжении всех выходных.

Аэропорты оказались переполнены пассажирами, авиакомпании были вынуждены менять расписания и перераспределять самолеты и экипажи.

Происшествие вновь привлекло внимание к состоянию американской системы управления воздушным движением, значительная часть оборудования которой нуждается в модернизации. Еще одной проблемой стала нехватка персонала.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, возложив ответственность за состояние авиационной инфраструктуры на своего предшественника Джо Байдена. По словам Трампа, значительные средства были потрачены неэффективно, в результате устаревшая система стала работать хуже.

Масштабный сбой вновь поставил перед американскими властями вопрос о необходимости обновления критически важной авиационной инфраструктуры.