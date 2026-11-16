Туристы стали реже бросать монеты в знаменитый фонтан Треви после нового правила

По данным благотворительной организации Caritas, с января по сентябрь из чаши извлекли около 1,24 млн евро. Годом ранее за тот же период сумма достигала 1,42 млн евро. Сократился и вес собранных монет: примерно на 10–15%, до 22 740,55 кг, сообщило радио Roma Capitale

Читайте нас также Google News Facebook

Одной из причин спада считают платный доступ к памятнику. С февраля 2026 года туристам приходится платить два евро, чтобы спуститься к воде. Власти объяснили решение необходимостью контролировать количество посетителей и защищать архитектурное сооружение. Деньги от продажи билетов идут на содержание фонтана и бесплатный доступ жителей Рима к городским музеям.

Читайте

Однако новые правила повлияли и на поведение туристов. Из-за установленных ограждений многие теперь осматривают фонтан на расстоянии, не подходя к воде, а значит, не бросают монеты. Об уменьшении сборов сообщило радио Roma Capitale со ссылкой на данные Caritas.

Собранные деньги используют для социальных программ и помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Монеты извлекают из фонтана в присутствии полиции. С 2022 по 2025 год благодаря пожертвованиям туристов благотворительная организация направила на помощь нуждающимся около 7 млн евро.

Фонтан Треви построили в 1732–1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви. В центре композиции находится фигура Океана, управляющего водными потоками. Вода поступает в фонтан по древнему акведуку, построенному еще в 19 году до нашей эры.