Цена одного «селфи»: индийский полковник сдал секреты военной базы ради интимных фото

Классические шпионские страсти обрели цифровое лицо. Подполковник ВВС Индии, возглавлявший засекреченное подразделение, попался на удочку онлайн-романа и слил врагу данные об авиабазе, личном составе и планах применения дронов.

Всё началось с невинной переписки в мессенджере. С 12 января по 1 апреля 2026 года военный, возглавлявший одно из засекреченных подразделений ВВС Индии, общался с неизвестной женщиной в мессенджере. Сим-карта была зарегистрирована в индийском штате Гуджарат, однако её владелец находился в Пакистане.

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В обмен на это индийский военный не только делился гостайной, но и переслал собеседнице планы ведения военных действий, данные об оперативных возможностях авиабазы ​​Лех, информацию о личном составе и применении беспилотных летательных аппаратов. Взамен женщина отправляла фотографии интимного характера. Кроме того, офицер получил от подруги по переписке вредоносную программу, которую должен был установить на телефоны и компьютеры других военных. 30 мая мужчину арестовали.

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Спецслужбы вышли на его след банально просто: на рабочем месте у него обнаружили запрещенный для секретных объектов iPhone. В ходе изучения устройства сотрудники выявили факт передачи секретных сведений пакистанской стороне. Теперь горе-романтику грозит серьезный тюремный срок.