16 ноября 2026, 19:28 Валерия Леонова

Названы страны с самыми счастливыми паспортами: восемь мест из первой десятки достались Европе 

Названы страны с самыми счастливыми паспортами: восемь мест из первой десятки достались Европе 

Финляндия возглавила необычный мировой рейтинг Happy Passports Index 2026, составленный компанией Global Citizen Solutions. Его авторы решили выяснить, гражданство каких стран дает человеку не только свободу путешествовать по миру, но и наиболее благоприятные условия для счастливой и благополучной жизни.

В первую десятку вошли преимущественно европейские государства, однако ни одной из стран Балтии в списке не оказалось.

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Как сообщает Euronews, новый рейтинг отличается от традиционных паспортных индексов, в которых главное значение имеет количество стран, доступных для посещения без визы.

На этот раз исследователи решили посмотреть на гражданство шире: насколько комфортно и безопасно жить в стране, какие права и свободы гарантированы ее гражданам, каковы уровень благосостояния и качество жизни.

Первое место заняла Финляндия, набравшая 93,2 балла из 100 возможных. За ней следуют Исландия и Дания.

В первую десятку Happy Passports Index 2026 вошли

  1. Финляндия - 93,2 балла
  2. Исландия - 92,4
  3. Дания - 92,1
  4. Норвегия - 89,3
  5. Швейцария - 88,3
  6. Швеция - 88,2
  7. Нидерланды - 86,2
  8. Новая Зеландия - 84,4
  9. Австрия - 83,8
  10. Сингапур - 82,8

Таким образом, восемь из десяти первых мест достались европейским странам. Особенно заметно преимущество Северной Европы: Финляндия, Исландия, Дания, Норвегия и Швеция расположились в первой шестерке.

Почему самый сильный паспорт не обязательно самый счастливый

Авторы исследования оценивали страны по четырем основным направлениям: удовлетворенность жизнью, личные и гражданские свободы, международная мобильность, а также благосостояние, здоровье и безопасность.

Каждое направление имело одинаковый вес - 25% итоговой оценки.

Такой подход позволил выявить интересные различия между странами, которые традиционно считаются наиболее привлекательными для жизни и путешествий.

Например, Сингапур обладает одним из самых сильных паспортов мира и высокими экономическими показателями. Однако в новом исследовании он занял только десятое место.

Причина в том, что по уровню субъективного благополучия Сингапур оказался на 23-й позиции, а по показателям свобод - на 30-й среди исследованных государств.

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Иными словами, возможность путешествовать без виз и высокий уровень доходов еще не гарантируют лидирующих позиций по общему качеству жизни.

В опубликованном рейтинге нет ни одной из трех стран Балтии - ни Латвии, ни Литвы, ни Эстонии.

Однако это вовсе не означает, что они заняли места ниже 50-го.

Дело в том, что Global Citizen Solutions включила в исследование только 50 государств, отобранных по собственной методике. Все страны мира авторы не оценивали, поэтому определить место Латвии в глобальном сравнении по этому индексу невозможно.

В рейтинге нашлось немало любопытных примеров

США оказались на 28-м месте, заметно уступив большинству государств Северной и Западной Европы. Великобритания заняла 17-ю позицию, Испания - 16-ю, а Португалия - 21-ю.

Особенно интересно выступила Коста-Рика, занявшая 13-е место. Несмотря на более скромные экономические показатели и меньшие возможности международной мобильности, страна получила высокую итоговую оценку благодаря другим составляющим качества жизни.

Португалия, напротив, заняла 21-е место в общем зачете, хотя по удовлетворенности жизнью оказалась лишь на 39-й позиции среди исследованных стран.

Эти различия показывают, насколько сильно итоговое положение государства зависит от выбранных критериев.

Happy Passports Index не определяет, граждане какой страны счастливее всех в мире. Его задача - оценить совокупность возможностей и условий, которые предоставляет человеку гражданство.

При этом составители индекса исходят из того, что свобода передвижения, экономическая стабильность, безопасность, гражданские права и удовлетворенность жизнью одинаково важны.

Именно поэтому результаты отличаются от привычных рейтингов паспортов, где лидерами становятся государства с наибольшим количеством безвизовых направлений.

Полные результаты и методология опубликованы на сайте Global Citizen Solutions.

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