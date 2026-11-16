16 ноября 2026, 19:57 Валерия Леонова

Малдер и Скалли могут вернуться: создатель «Секретных материалов» задумал продолжение с оригинальными актерами

Малдер и Скалли могут вернуться: создатель «Секретных материалов» задумал продолжение с оригинальными актерами

Поклонники культового сериала «Секретные материалы» получили новую надежду на возвращение любимых героев. Создатель проекта Крис Картер заявил, что хотел бы продолжить историю агентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли, вновь пригласив на главные роли Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон.

У него уже есть идеи для сюжета, который остался незавершенным восемь лет назад.

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В интервью Page Six Картер рассказал, что не отказался от планов продолжить историю знаменитой пары, несмотря на подготовку совершенно новой версии «Секретных материалов».

По словам режиссера и сценариста, он знает, как должна развиваться история Малдера и Скалли, и хотел бы рассказать ее в формате отдельного фильма или мини-сериала.

Однако пока Картер намерен дождаться выхода нового проекта режиссера Райана Куглера и посмотреть, как его примут зрители.

«Я бы очень хотел получить такую возможность. Думаю, нам нужно дождаться, пока сериал Куглера найдет свою аудиторию, а затем понять, как мы сможем это сделать с учетом всех неопределенностей», - объяснил Картер.

Особый интерес представляет сюжетная линия Даны Скалли, оставшаяся открытой после финала 11-го сезона, вышедшего в 2018 году.

Тогда зрители узнали о беременности героини, однако дальнейшая судьба Малдера и Скалли так и не была показана.

Картер признался, что заранее готовил почву для возможного продолжения. Четыре эпизода двух последних сезонов были задуманы как основа для новой истории

Теперь он хотел бы вернуться к этим событиям и завершить сюжет с участием оригинальных актеров.

При этом официального решения о съемках такого продолжения пока нет, как нет и подтверждения, что Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон согласились бы вновь сыграть своих персонажей.

Новые «Секретные материалы» уже получили зеленый свет

Пока Картер размышляет о возвращении Малдера и Скалли, работа над новой версией знаменитого сериала продвигается вперед.

В октябре 2026 года Disney официально объявила, что стриминговый сервис Hulu заказал производство сериала «Секретные материалы», над которым работает Райан Куглер - режиссер фильмов «Черная пантера» и «Грешники».

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В центре сюжета окажутся два новых агента ФБР, которых сыграют Даниэль Дедуайлер и Химеш Патель.

По официальному описанию, их герои - опытные, но совершенно разные сотрудники бюро, которым предстоит работать вместе в давно закрытом подразделении, занимавшемся расследованием необъяснимых явлений.

Куглер написал сценарий и снял пилотный эпизод, а также выступает исполнительным продюсером проекта. Крис Картер тоже участвует в создании новой версии в качестве исполнительного продюсера.

Дата премьеры пока не объявлена.

Сам Картер высоко оценивает талант Куглера и с интересом ждет его интерпретации знаменитого сериала.

«Секретные материалы» впервые вышли на экраны в сентябре 1993 года и быстро превратились в один из самых популярных фантастических телепроектов своего времени.

История двух агентов ФБР, расследующих загадочные происшествия, возможные контакты с инопланетянами и необъяснимые явления, завоевала миллионы поклонников по всему миру.

Особую популярность сериалу принес дуэт Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон. Малдер верил в существование внеземных цивилизаций и заговоров, а Скалли, врач и ученый, пыталась найти рациональное объяснение происходящему.

После завершения основного сериала в 2002 году герои вернулись в полнометражном фильме 2008 года, а затем еще в двух сезонах - в 2016 и 2018 годах.

Всего «Секретные материалы» насчитывают 11 сезонов и два полнометражных фильма.

Теперь у поклонников появилась возможность вновь увидеть знакомых героев. Правда, пока это только желание создателя сериала, а не утвержденный проект.

Но, как хорошо помнят фанаты «Секретных материалов», истина где-то рядом.

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Малдер и Скалли могут вернуться: создатель «Секретных материалов» задумал продолжение с оригинальными актерами

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