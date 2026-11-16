16 ноября 2026, 15:28

Космический корабль со спутниками Amazon взорвался через 10 минут после запуска

Космический корабль со спутниками Amazon взорвался через 10 минут после запуска

Компания United Launch Alliance, клиентами которой являются Пентагон и NASA, не смогла вывести на орбиту спутники Amazon, сообщили в пресс-службе компании.

«Ракета-носитель Vulcan столкнулась с нештатной ситуацией на десятой минуте полета, в результате чего миссия для компании Amazon не выведена на орбиту», - говорится в сообщении в соцсети Х.

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Как сообщил телеканал CBS, ракета перевозила около 40 спутников компании. Предварительно, космический корабль взорвался через 10 минут после запуска.

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Отмечается, что инцидент может сорвать планы Amazon создать спутниковый интернет Leo, который должен стать конкурентом Starlink.

ULA создали в 2006 году как совместную компанию производителя оружия Lockheed Martin и оборонного подразделения Boeing. Vulcan, в свою очередь, должен был стать новым поколением тяжелых ракет на основе технологий Blue Origin.

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Космический корабль со спутниками Amazon взорвался через 10 минут после запуска

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Зеленая Лампа

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«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
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Спорт

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