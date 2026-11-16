К релизу GTA 6 работники по всему миру массово берут отпуска

До выхода Grand Theft Auto VI остаются считаные дни. Релиз назначен на 19 ноября 2026 года, и эту дату подтвердили как Rockstar Games, так и издатель Take-Two Interactive . Задолго до премьеры геймеры начали оформлять отпуска и отгулы, чтобы полностью погрузиться в новый мир Вайс-Сити.

Что показывают данные

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Компания Personio, разрабатывающая ПО для управления персоналом, проанализировала заявки на отпуск. Для 19 ноября и последующих дней количество запросов в Германии примерно на 38% превышает обычные показатели. Заявки на компенсацию сверхурочных в виде выходных выросли на 58% . Примечательно, что дни до релиза не показывают аномальной активности - ажиотаж приходится именно на дату выхода и следующие за ней дни.

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Конкурент Personio, платформа Remote, приводит схожие, но не идентичные данные. По их оценке, общемировой рост заявок на отпуск составляет около 32%. Лидером по приросту стала Италия, где показатель почти вдвое превышает обычные значения. Далее следуют Индия (+60%) и Ирландия (+57%) .

Кто берёт отпуска чаще всех

Согласно данным Remote, наиболее активная группа - мужчины поколения Z (родившиеся примерно с 1995 года). У них прирост заявок на отпуск составил 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди отделов лидируют финансы (+104%) и маркетинг (+75%)