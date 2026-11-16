16 ноября 2026, 16:30

Из-за забастовок в Бангладеш закрываются швейные фабрики: под угрозой поставки одежды для H&M и Zara

Из-за забастовок в Бангладеш закрываются швейные фабрики: под угрозой поставки одежды для H&M и Zara

Массовые протесты работников швейной промышленности в Бангладеш привели к остановке производства на десятках предприятий, выпускающих одежду для мировых модных брендов. Рабочие требуют существенного повышения зарплат, заявляя, что нынешних доходов не хватает даже на основные жизненные потребности.

За минувшие выходные, 14–15 ноября, работа останавливалась почти на 150 фабриках в крупнейших промышленных центрах страны - Саваре, Ашулии и Газипуре. На 65 предприятиях была объявлена бессрочная остановка производства, сообщает BBC со ссылкой на местные власти и представителей отрасли.

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Бангладеш - один из крупнейших мировых производителей готовой одежды. На местных предприятиях выполняются заказы международных компаний, включая H&M, Zara и Primark. В швейной промышленности страны занято около четырёх миллионов человек, большинство из которых - женщины.

Рабочие требуют увеличить зарплату более чем вдвое

Главная причина протестов - уровень оплаты труда.

Сейчас минимальная месячная зарплата работников швейных фабрик составляет 12 500 бангладешских така - приблизительно 100 евро. Этот размер был установлен в 2023 году.

Протестующие требуют повысить минимальную зарплату до 30 000 така, или примерно 240 евро в месяц.

По словам работников, стремительный рост цен на продукты питания, жильё, транспорт и медицинские услуги сделал нынешние заработки практически недостаточными для нормальной жизни.

В опубликованном 11 ноября расследовании Reuters рассказывается о работницах, которым приходится экономить на еде, отказываться от медицинской помощи и сокращать расходы на образование детей.

Одна из героинь материала зарабатывает около 13 500 така в месяц, а с переработками - примерно 16 000. Однако даже этих денег не хватает на аренду жилья, питание и лечение. Женщина рассказала, что не обращалась к врачу уже три года.

Протестующие перекрывают дороги, полиция применяет силу

15 ноября сотни работников вышли на шоссе Дакка - Тангайл в промышленном районе Газипур, заблокировав движение примерно на час. Для восстановления транспортного сообщения вмешалась полиция.

Протесты продолжаются уже несколько недель и временами сопровождаются столкновениями с правоохранительными органами.

Ранее полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о гибели одного из рабочих 3 ноября.

Владельцы предприятий, в свою очередь, предупреждают, что фабрики, на которых производство невозможно из-за беспорядков, могут оставаться закрытыми на неопределённый срок.

В соответствии с трудовым законодательством Бангладеш в определённых случаях при остановке производства из-за забастовки работодатели могут не выплачивать зарплату за дни простоя.

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Что будет с одеждой H&M и Zara?

Бангладеш занимает важное место в международных цепочках производства одежды. Швейная промышленность приносит стране около 40 миллиардов долларов экспортной выручки ежегодно и обеспечивает более 80% товарного экспорта.

Поэтому продолжительная остановка фабрик способна повлиять не только на экономику Бангладеш, но и на сроки выполнения заказов международных модных компаний.

Однако говорить о том, что европейские магазины H&M и Zara вскоре останутся без одежды, пока преждевременно.

Шведская компания H&M ранее сообщила Reuters, что серьёзных нарушений поставок не наблюдается, поскольку временно закрыта лишь ограниченная часть предприятий, с которыми она сотрудничает. При этом компания продолжает оценивать возможное влияние протестов на производство.

Подтверждённых сообщений о дефиците товаров в магазинах международных сетей пока нет.

Если забастовки затянутся, производителям, возможно, придётся пересматривать графики выпуска и доставки отдельных коллекций. Но это потенциальный риск, а не уже наступившее последствие.

Когда ситуация может разрешиться

Правительство Бангладеш создало специальную комиссию для пересмотра минимальной заработной платы в швейной промышленности.

На заседании 16 ноября представители владельцев фабрик должны представить собственное предложение по размеру оплаты труда.

По информации The Business Standard, работодатели могут предложить около 15 000 така в месяц, тогда как представители работников уже внесли предложение о повышении минимальной зарплаты до 32 000 така.

Окончательные рекомендации комиссия должна подготовить до конца ноября. Ожидается, что новая система оплаты труда вступит в силу с 1 декабря.

Пока стороны остаются далеко друг от друга, а протесты продолжаются.

tbsnews.net+1

Для Бангладеш этот конфликт стал испытанием не только для швейной промышленности, но и для экономической модели, благодаря которой страна превратилась в одного из крупнейших поставщиков недорогой одежды на мировые рынки.

 

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