Актриса «Звездных войн» и «Джеймса Бонда» Тина Симмонс найдена мертвой в своем доме

Британская актриса Тина Симмонс, за свою долгую карьеру появившаяся в более чем 300 фильмов и телесериалов, включая «Звездные войны», «Джеймса Бонда» и «Темного рыцаря», найдена мертвой в своей квартире.

О смерти актрисы стало известно 15 ноября, сообщает Page Six. Причина смерти пока не раскрывается.

Читайте нас также Google News Facebook

Одной из первых об утрате сообщила актриса Мадлен Смит, известная по фильму о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть». Она дружила с Симмонс почти 60 лет, с конца 1960-х годов.

В публикации в Facebook Смит призналась, что потрясена известием о смерти подруги. Особенно тяжело ей было узнать, что Тина умерла в одиночестве.

Соболезнования выразили и организаторы британского фестиваля Gosport Comic Con, где Симмонс была желанной гостьей. Они вспоминают ее как доброжелательного, открытого человека, который любил рассказывать истории о съемках и с удовольствием общался с поклонниками.

Шесть десятилетий в кино - и сотни ролей

Карьера Тины Симмонс продолжалась около 60 лет. При этом большинство зрителей вряд ли знали ее имя, хотя наверняка видели актрису в знаменитых голливудских картинах.

В 1983 году она сыграла техника повстанцев в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Эта небольшая роль сделала ее узнаваемой среди поклонников фантастической саги.

Симмонс также неоднократно появлялась в фильмах о Джеймсе Бонде. Среди них - «Осьминожка» (1983), «Вид на убийство» (1985), «Искры из глаз» (1987), «Умри, но не сейчас» (2002) и «Не время умирать» (2021).

Читайте

В фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974) она работала дублером актрисы Бритт Экланд.

Ее фильмография включает «Супермен III», «Супермен IV», «Кто подставил кролика Роджера», «Темный рыцарь», «Миссия невыполнима» и другие известные картины.

На телевидении Симмонс появлялась в популярных британских сериалах «Доктор Кто», «Жители Ист-Энда», «Улица Коронации» и «Дуракам везет».

Значительную часть профессиональной жизни Симмонс посвятила работе за кадром. Она была дублером и стенд-ин актрисой - заменяла исполнительниц главных ролей при подготовке съемок, настройке освещения и камер.

В частности, она работала с Хелен Миррен на съемках боевика «РЭД 2», а также с Мэрил Стрип, Мирандой Ричардсон и другими известными актрисами

Несмотря на отсутствие крупных главных ролей, Симмонс стала частью истории сразу нескольких знаменитых кинофраншиз.

После известия о ее смерти поклонники «Звездных войн» и бондианы публикуют воспоминания об актрисе, отмечая ее неизменную доброжелательность и готовность общаться с людьми.