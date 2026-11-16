Актриса «Звездных войн» и «Джеймса Бонда» Тина Симмонс найдена мертвой в своем доме

Британская актриса Тина Симмонс, за свою долгую карьеру появившаяся в более чем 300 фильмов и телесериалов, включая «Звездные войны», «Джеймса Бонда» и «Темного рыцаря», найдена мертвой в своей квартире.
О смерти актрисы стало известно 15 ноября, сообщает Page Six. Причина смерти пока не раскрывается.
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Одной из первых об утрате сообщила актриса Мадлен Смит, известная по фильму о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть». Она дружила с Симмонс почти 60 лет, с конца 1960-х годов.
В публикации в Facebook Смит призналась, что потрясена известием о смерти подруги. Особенно тяжело ей было узнать, что Тина умерла в одиночестве.
Соболезнования выразили и организаторы британского фестиваля Gosport Comic Con, где Симмонс была желанной гостьей. Они вспоминают ее как доброжелательного, открытого человека, который любил рассказывать истории о съемках и с удовольствием общался с поклонниками.
Шесть десятилетий в кино - и сотни ролей
Карьера Тины Симмонс продолжалась около 60 лет. При этом большинство зрителей вряд ли знали ее имя, хотя наверняка видели актрису в знаменитых голливудских картинах.
В 1983 году она сыграла техника повстанцев в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Эта небольшая роль сделала ее узнаваемой среди поклонников фантастической саги.
Симмонс также неоднократно появлялась в фильмах о Джеймсе Бонде. Среди них - «Осьминожка» (1983), «Вид на убийство» (1985), «Искры из глаз» (1987), «Умри, но не сейчас» (2002) и «Не время умирать» (2021).
В фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974) она работала дублером актрисы Бритт Экланд.
Ее фильмография включает «Супермен III», «Супермен IV», «Кто подставил кролика Роджера», «Темный рыцарь», «Миссия невыполнима» и другие известные картины.
На телевидении Симмонс появлялась в популярных британских сериалах «Доктор Кто», «Жители Ист-Энда», «Улица Коронации» и «Дуракам везет».
Значительную часть профессиональной жизни Симмонс посвятила работе за кадром. Она была дублером и стенд-ин актрисой - заменяла исполнительниц главных ролей при подготовке съемок, настройке освещения и камер.
В частности, она работала с Хелен Миррен на съемках боевика «РЭД 2», а также с Мэрил Стрип, Мирандой Ричардсон и другими известными актрисами
Несмотря на отсутствие крупных главных ролей, Симмонс стала частью истории сразу нескольких знаменитых кинофраншиз.
После известия о ее смерти поклонники «Звездных войн» и бондианы публикуют воспоминания об актрисе, отмечая ее неизменную доброжелательность и готовность общаться с людьми.