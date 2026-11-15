15 ноября 2026, 21:00

Спичрайтер британского премьера написал начальнику речь, используя ChatGPT и потягивая просекко

Спичрайтер британского премьера написал начальнику речь, используя ChatGPT и потягивая просекко

Помощник премьер-министра Великобритании Энди Бернема был сфотографирован в поезде: одной рукой он потягивал просекко, другой редактировал речь премьера с помощью ChatGPT.

Этот на первый взгляд комичный эпизод на самом деле обнажил глубокую проблему - когда политики заявляют, что «понимают народ», но даже формулировки для выражения этого понимания доверяют алгоритму, избиратели имеют основания сомневаться: где заканчивается искренность и начинается постановка?

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Инцидент произошёл в пятницу 13 ноября на поезде из Лондона в Холихед. Помощник готовил речь Бернема для конференции Лейбористской партии Уэльса, проходившей в субботу в Лландидно. Пассажир сфотографировал, как он просил ChatGPT сделать фрагмент речи «более эмоциональным». Этот фрагмент касался критики наследия Маргарет Тэтчер, ChatGPT предложил использовать «эмоциональное» описание рабочих клубов, хоров и другой социальной инфраструктуры, утраченной с упадком промышленности .

В речи, которую Бернем произнёс на следующий день, действительно появились такие формулировки: правление Тэтчер в 1980-х «разрушило образ жизни общин по всей Британии», «шахты закрылись, фабрики закрылись, сталелитейные заводы замолчали», а также упоминание «рабочих клубов, спортивных команд, хоров, профсоюзов» .

Представитель Даунинг-стрит настаивает, что Бернем пишет большинство речей сам, помощник лишь запросил обратную связь по готовому черновику, и предложения ИИ не были использованы . Но сам факт того, что помощник в поезде с бокалом в руке «оттачивал» эмоциональную подачу речи о кризисе стоимости жизни с помощью ИИ, уже достаточно показателен.

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Председатель Reform UK Ли Андерсон не упустил возможность: «Его пьющие шампанское социалисты не имеют плана борьбы с кризисом стоимости жизни. Представление «народного Энди из ИИ» разоблачено как фарс» . Эта атака точна не потому, что использование ИИ само по себе предосудительно, а потому, что она попала в главное противоречие: политик, претендующий на роль «народного», нанимает помощника, который в поезде первого класса с бокалом просекко просит алгоритм подсказать, как «более убедительно» говорить о страданиях народа. Даже если конечный текст не был скопирован дословно, этот процесс уже раскрывает ритуальный характер эмоционального исполнения.

Ирония в том, что в той же речи Бернем говорил о «кризисе стоимости жизни» как о главной проблеме, с которой сталкиваются жители Уэльса. А в вагоне поезда, мчащегося в Лландидно, его помощник использовал инструмент, потребляющий огромное количество энергии и воды (дата-центры, обслуживающие ИИ, - это тема другой статьи), чтобы «оптимизировать» выражение обеспокоенности стоимостью жизни. Цифровой разрыв между «представлением о народе» и «реальностью народа» никогда не был столь наглядным.

Правда в том, что помощники всегда писали речи для политиков - это не секрет. Но раньше за этим стояли человек, исследование, чтение, попытки понять. Теперь между политиком и аудиторией появляется алгоритм, и когда избиратели узнают, что «эмоциональные» формулировки, тронувшие их, были сгенерированы машиной по запросу «сделай эмоциональнее», доверие улетучивается быстрее, чем выдыхается просекко.

Это не означает, что использование ИИ в политике обязательно неприемлемо. Проблема в прозрачности и в том, что политики на самом деле считают «народным». Когда Бернем говорит о шахтёрах, фабриках и хорах, избиратели хотят знать: эти слова идут из его собственного опыта или из обучающих данных ChatGPT? Ответ на этот вопрос важнее любого скандала вокруг бокала просекко.

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