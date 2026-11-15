Боится ли Латвия ИИ? Данные говорят: страх - удел меньшинства, но боятся именно «те, кто в теме»

Пока в мировом медиапространстве доминирует тревожный нарратив о «замене человека искусственным интеллектом», латвийский рынок труда демонстрирует на первый взгляд противоречивую картину: подавляющее большинство не опасается, что ИИ отнимет их работу в ближайшие десять лет. Но те, кто действительно чувствует угрозу, - это как раз представители передовых технологических и высокооплачиваемых отраслей.

Согласно опросу исследовательско-консалтинговой компании Fifty5Blue, проведённому в апреле среди 950 работающих жителей Латвии, лишь 13% респондентов заявили, что боятся возможной замены их работы искусственным интеллектом - из них 4% «скорее боятся» и 9% «боятся». Напротив, 81% не испытывают страха, а 6% не дали определённого ответа.

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Однако если сместить фокус с вопроса «боюсь ли я потерять работу» на вопрос «как я оцениваю влияние ИИ на будущее своей профессии», картина становится более поляризованной: 43% оценивают влияние положительно (из них 12% считают, что ИИ создаст новые возможности), 14% - отрицательно (из них 5% прямо называют ИИ угрозой), 28% полагают, что ИИ не повлияет на их профессию, и 15% не имеют конкретного мнения.

Кто боится? - Не уязвимые группы, а «те, кто ближе всего к ИИ»

Самое примечательное в этом опросе - распределение страха не следует интуиции о том, что «уязвимые группы тревожатся больше».

С точки зрения отраслей, сильнее всего опасаются замены работники информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), финансов и страхования. И именно эти две отрасли лидируют по доле «положительных оценок будущего профессии». Иными словами, латвийские айтишники и финансисты относятся к ИИ раздвоенно: они раньше всех видят возможности и раньше всех осознают риски. В самом отчёте отмечается, что мнения в ИКТ-секторе «разделились» - его работники относительно чаще видят позитивное влияние, но относительно часто указывают и на возможное негативное.

С точки зрения возраста, наиболее оптимистичны в отношении влияния ИИ на профессию молодые работники 25–34 лет, тогда как группа 55–65 лет чаще склоняется к мнению, что «ИИ на мою профессию не повлияет». Их «спокойствие», вероятно, объясняется скорее ограниченным временным горизонтом оставшейся карьеры, чем доверием к самой технологии. Это совпадает с глобальным трендом: по данным ADP, охватившего почти 38 тысяч сотрудников в 34 странах, лишь 5% работников старше 55 лет серьёзно опасаются замены ИИ, тогда как среди 18–26-летних таких 14%.

С точки зрения дохода и формата работы, высокооплачиваемые сотрудники, руководители, специалисты высшего звена, а также работающие удалённо или в «гибридном» режиме оценивают ИИ заметно позитивнее. Но это не значит, что они не тревожатся: глобальные данные показывают, что именно наиболее оптимистичные в отношении ИИ рынки (например, Египет, Индия) и профессии (инженеры, программисты, исследователи) одновременно сообщают о highest доле «страха быть заменённым». Оптимизм и страх не исключают друг друга - они сосуществуют.

Латвия в европейском контексте: ниже среднего, но не внизу

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Если поместить латвийские данные в европейскую рамку, картина становится нюансированной.

Опубликованный в феврале 2025 года опрос Eurobarometer Еврокомиссии показал, что более 60% европейцев положительно относятся к роботам и ИИ на рабочем месте, более 70% считают, что они повысят производительность. Латвийские 43% положительных оценок заметно ниже среднеевропейского уровня. Но важно учитывать разницу формулировок: Eurobarometer спрашивает об общем отношении к «ИИ и роботам на рабочем месте», тогда как Fifty5Blue - о конкретной оценке «будущего собственной профессии». Последний порог выше, и более низкие цифры не удивительны.

Более сопоставимо глобальное исследование ADP. Оно показывает, что в мире лишь 10% сотрудников «сильно боятся» замены ИИ, а 50% считают, что ИИ положительно повлияет на их работу в ближайший год. Латвийский показатель страха в 13% несколько выше глобального, но с учётом того, что формулировка ADP («сильный страх») уже, чем у Fifty5Blue («боятся, включая скорее боятся»), реальный уровень тревоги в Латвии примерно соответствует среднемировому, а возможно, и ниже него.

Что действительно выделяет Латвию - это размытость представлений. В данных Fifty5Blue 15% не имеют конкретного мнения о влиянии ИИ на профессию, а 6% не дали определённого ответа о риске замены. Глобальные данные ADP показывают, что 44% сотрудников признают, что «не знают, как ИИ изменит их работу». Это ощущение неопределённости присутствует и в Латвии и контрастирует с высоким процентом «не боятся»: многие не столько уверены в своей безопасности, сколько ещё не сформировали суждение.

Парадокс, о котором стоит спросить

В латвийских данных есть примечательная деталь: наибольшая доля считающих, что «ИИ не повлияет на мою профессию», приходится на работников 55–65 лет, лиц со средним образованием, рабочих, людей с низкими и средними доходами, а также тех, кто работает исключительно на месте. И эта же группа чаще других не опасается замены. Между тем другое исследование, заказанное латвийским правительством, показывает, что фактическое использование инструментов ИИ в стране быстро растёт: в 2025 году 44% жителей уже пользовались ИИ-инструментами - почти вдвое больше, чем годом ранее, - но использование сосредоточено среди молодёжи, людей с высшим образованием и жителей Риги.

Это означает, что латвийское «спокойствие» в значительной степени распределено среди тех, кто не пользуется ИИ и не считает, что ему нужно о нём знать. Является ли это спокойствие точной профессиональной оценкой или «смелостью неведения» в условиях информационной асимметрии - по имеющимся данным однозначно сказать нельзя. Но можно утверждать: в Латвии страх перед ИИ - не массовое явление, а локальное, сосредоточенное среди «тех, кто в теме», и в отраслях с высокой степенью подверженности. И главный вопрос для политики, возможно, не «как успокоить паникующих», а «как обеспечить точное понимание тем 28%, кто считает, что ИИ их не касается, - до того, как ИИ действительно придёт».