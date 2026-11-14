14 ноября 2026, 17:06

Тысячи рейсов отменены в США: один технический сбой нарушил авиасообщение по всей стране

Тысячи рейсов отменены в США: один технический сбой нарушил авиасообщение по всей стране

Авиакомпании США пытаются восстановить расписание после редкой общенациональной остановки вылетов: тысячи рейсов отменены, пассажиры застряли в аэропортах, а последствия технического сбоя могут ощущаться еще несколько дней.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вечером 13 ноября остановило вылеты из всех американских аэропортов из-за проблем со связью сразу в нескольких центрах управления воздушным движением. Ограничения продолжались более четырех часов и стали самой продолжительной общенациональной остановкой полетов в стране за последние 25 лет.

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Официальное распоряжение FAA распространялось на все аэропорты США: самолеты, готовившиеся к вылету, должны были оставаться на земле, а прибывающие международные рейсы рассматривались отдельно.

Тысячи отмененных рейсов

Масштаб последствий оказался огромным. По данным FlightRadar24, которые приводит Reuters, сбой и последовавший транспортный хаос привели более чем к 6,6 тыс. отмен рейсов и 8,6 тыс. задержек.

Проблемы продолжились и после снятия запрета. По данным FlightAware, только в субботу, 14 ноября, в США было отменено более 2,5 тыс. рейсов, еще сотни задерживались.

Эти цифры подтверждаются и данными Associated Press из предоставленного материала: последствия остановки распространились далеко за пределы США, а авиакомпаниям может потребоваться несколько дней для полного восстановления расписания.

Проблемы возникли и на трансатлантических маршрутах. В лондонском Хитроу были отменены или задержаны некоторые рейсы American Airlines, British Airways, Delta и United, связывающие Великобританию с Нью-Йорком, Чикаго, Майами, Атлантой, Далласом и Лос-Анджелесом.

Что произошло

По предварительным данным американских властей, причиной стала перегрузка устаревшего оборудования системы управления воздушным движением во время внедрения новых технологий.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что возникли перебои в работе связи и радаров. Признаков кибератаки власти не обнаружили. Сбой также не связывают с новой системой FAA на основе искусственного интеллекта.

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Проблема высветила давнюю уязвимость американской авиации - значительная часть инфраструктуры управления воздушным движением остается устаревшей. В последние годы сбои оборудования и телекоммуникационных систем уже неоднократно приводили к нарушениям полетов, хотя нынешний инцидент оказался необычным именно своим общенациональным масштабом.

FAA уже модернизирует систему: Конгресс ранее выделил на обновление инфраструктуры и увеличение штата диспетчеров $12,5 млрд, а администрация добивается еще около $30 млрд.

Почему рейсы отменяют, хотя система уже работает

Общенациональный запрет на вылеты уже снят. FAA официально отменила его ночью 14 ноября.

Однако для авиакомпаний проблема на этом не закончилась. За несколько часов остановки самолеты, экипажи и пассажиры оказались не там, где должны были находиться по расписанию. Часть пилотов и бортпроводников достигла предельно допустимого рабочего времени, а свободных мест на следующих рейсах для тысяч застрявших пассажиров не хватает.

Возникает эффект домино: самолет, который не прилетел вечером в один аэропорт, утром не может выполнить следующий рейс уже из другого города. Именно поэтому даже после устранения первоначальной неисправности на восстановление всей сети требуется время.

Авиационный консультант Эндрю Чарлтон оценил, что первоначальная остановка затронула примерно четверть из около 45 тыс. рейсов, ежедневно выполняемых в США.

В момент введения ограничений в воздухе находились более 3 тыс. самолетов. Они благополучно приземлились, и американские власти подчеркивают, что непосредственной угрозы пассажирам не возникало.

Шон Даффи заявил, что летать безопасно, однако предупредил: полностью распутать возникший транспортный узел удастся не сразу. Власти рассчитывают, что система вернется к нормальной работе до начала традиционного пикового периода поездок перед Днем благодарения.

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