Пара засняла на видео драматический момент, когда танкер столкнулся с туристическим судном в Миссисипи.

В пятницу супружеская пара на круизном лайнере, стоявшем на якоре и перевернувшемся в реке Миссисипи, засняла на видео ужасающий момент, когда большой танкер направился к ним, а затем столкнулся с их судном.

Судно «American Heritage», принадлежащее компании «American Cruise Lines», стояло на якоре в реке у Нового Орлеана, штат Луизиана, когда вскоре после полудня столкнулось с танкером «Atlantic Asphalt» (длиной около 158 метров).

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Как сообщает Telegraph, благодаря героическим усилиям Береговой охраны США, других экстренных служб и присутствовавших на борту гражданских лиц удалось спасти всех 180 человек, находившихся на борту, - событие, которое назвали «чудом на Миссисипи».

Хелена Морено, представительница властей Нового Орлеана, заявила в пятницу около 16:00 (по местному времени), что 32 пассажира круизного лайнера находятся в местных больницах.

Ни у одного из них не было травм, представляющих угрозу для жизни.

По словам Морено, среди людей, находящихся на лечении в больницах, есть двое сотрудников портовой полиции Нового Орлеана, которые прыгнули в воду, чтобы спасти пассажиров.

Тем временем появились тревожные кадры, на которых пассажиры круизного лайнера цепляются за перила, пытаясь спастись, когда судно начало переворачиваться.

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⚠️ OFFICIAL UPDATE: All passengers and crew are accounted for with zero fatalities after the tanker Atlantic Asphalt struck the docked cruise ship American Heritage near the Port of New Orleans. 32 people were hospitalized with non-critical injuries. Search-and-rescue has ended as the USCG and NTSB investigate. Ship Crash - Mississippi River - American Heritage - Atlantic Asphalt - Port NOLA - GeoTechWar (@geotechwar) November 14, 2026

Появились новые видеокадры, на которых видно, как пара снимает приближающийся танкер, а затем внезапно осознает неизбежность столкновения.

Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, изначально была снята с балкона одной из кают круизного лайнера и показывает танкер (окрашенный в зеленый и красный цвета), направляющийся прямо к пассажирскому судну.