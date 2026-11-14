14 ноября 2026, 19:40

Пара засняла на видео драматический момент, когда танкер столкнулся с туристическим судном в Миссисипи.

Пара засняла на видео драматический момент, когда танкер столкнулся с туристическим судном в Миссисипи.

В пятницу супружеская пара на круизном лайнере, стоявшем на якоре и перевернувшемся в реке Миссисипи, засняла на видео ужасающий момент, когда большой танкер направился к ним, а затем столкнулся с их судном.

Судно «American Heritage», принадлежащее компании «American Cruise Lines», стояло на якоре в реке у Нового Орлеана, штат Луизиана, когда вскоре после полудня столкнулось с танкером «Atlantic Asphalt» (длиной около 158 метров).

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Как сообщает Telegraph, благодаря героическим усилиям Береговой охраны США, других экстренных служб и присутствовавших на борту гражданских лиц удалось спасти всех 180 человек, находившихся на борту, - событие, которое назвали «чудом на Миссисипи».

Хелена Морено, представительница властей Нового Орлеана, заявила в пятницу около 16:00 (по местному времени), что 32 пассажира круизного лайнера находятся в местных больницах.

Ни у одного из них не было травм, представляющих угрозу для жизни.

По словам Морено, среди людей, находящихся на лечении в больницах, есть двое сотрудников портовой полиции Нового Орлеана, которые прыгнули в воду, чтобы спасти пассажиров.

Тем временем появились тревожные кадры, на которых пассажиры круизного лайнера цепляются за перила, пытаясь спастись, когда судно начало переворачиваться.

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Появились новые видеокадры, на которых видно, как пара снимает приближающийся танкер, а затем внезапно осознает неизбежность столкновения.

Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, изначально была снята с балкона одной из кают круизного лайнера и показывает танкер (окрашенный в зеленый и красный цвета), направляющийся прямо к пассажирскому судну.

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Пара засняла на видео драматический момент, когда танкер столкнулся с туристическим судном в Миссисипи.

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