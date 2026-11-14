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На Канье Уэста подали в суд: запер композитора в школе и потребовал написать оперу за четыре дня

На Канье Уэста подали в суд: запер композитора в школе и потребовал написать оперу за четыре дня

Американский рэпер Канье Уэст, известный как Йе, оказался в центре нового судебного скандала. Оперный певец и композитор Чейз Тейлор утверждает, что музыкант запер его в школьном классе, заставив за четыре дня подготовить практически с нуля целую оперу. Обещанного вознаграждения он, по его словам, так и не получил. Да и было это семь лет назад.

Как сообщает Rolling Stone, иск был подан 11 ноября в федеральный суд штата Северная Каролина. История, изложенная в 45-страничном документе, относится к 2019 году, когда Канье Уэст готовил постановку библейской оперы «Навуходоносор».

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По словам Тейлора, все начиналось вполне заманчиво. Его пригласили исполнить одну из главных партий в новой опере знаменитого рэпера. Композитор был уверен, что произведение уже написано и ему предстоят обычные репетиции.

Однако после перелета из Северной Каролины в Вайоминг выяснилось, что ситуация совершенно иная. Музыканта привезли в среднюю школу города Коди, провели в помещение для репетиций школьного оркестра и, как утверждается в иске, заперли дверь.

Только тогда ему сообщили, что опера практически не готова. До премьеры оставалось четыре дня, за которые Тейлор должен был написать значительную часть музыки, подготовить исполнителей и организовать репетиции.

По утверждению истца, представители Уэста обещали ему щедрую оплату, упоминание в титрах в качестве продюсера и дальнейшую работу в команде рэпера.

В иске описываются и другие необычные обстоятельства подготовки спектакля. Тейлор утверждает, что ему пришлось руководить многочисленными исполнителями, которые из-за напряженного графика иногда спали прямо на полу репетиционного помещения.

По его словам, более 150 участникам постановки не обеспечивали достаточного количества еды и воды, а времени на полноценный отдых практически не оставалось.

Композитор неоднократно просил открыть двери, обеспечить музыкантов питанием и дать им возможность поспать, однако, как утверждается в иске, его просьбы игнорировали.

При этом сам Канье Уэст, по словам истца, во время подготовки спектакля принимал массажистов прямо в репетиционном помещении и встречался с местными жителями и журналистами.

Незадолго до премьеры рэпер, как утверждает Тейлор, потребовал внести новые изменения в постановку и уволил половину танцоров.

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Несмотря на все трудности, премьера «Навуходонасора» состоялась в ноябре 2019 года на знаменитой концертной площадке Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе.

В основу постановки легла библейская история царя Навуходоносора II, правителя Нововавилонского царства.

После премьеры Тейлор продолжил сотрудничество с командой Уэста и участвовал в создании еще одной оперы - «Мария», посвященной библейской истории Рождества.

Однако, по словам композитора, обещанных денег он так и не получил

Более того, Тейлор утверждает, что некоторые его музыкальные произведения и аранжировки впоследствии использовались в коммерческих записях без разрешения и выплаты авторского вознаграждения. В частности, он упоминает композицию Telekinesis рэпера Трэвиса Скотта и песни из альбома Vultures 2.

Теперь музыкант требует признания своих авторских прав, компенсации за предполагаемое незаконное удержание и мошенничество, а также доли доходов от использования его музыки.

Как выяснилось, история с Чейзом Тейлором - не единственный судебный конфликт вокруг оперы Канье Уэста.

Другой музыкант, Уилли Александер, ранее также обратился в суд, заявив, что его пригласили работать над якобы готовой постановкой, а затем потребовали практически с нуля написать и аранжировать музыку в крайне сжатые сроки.

Кроме того, в 2025 году Уэст согласился выплатить 1,35 миллиона долларов для урегулирования коллективного иска, поданного сотнями участников постановки «Навуходоносор».

Представители Канье Уэста пока не прокомментировали новые обвинения.

Таким образом, спустя семь лет после премьеры библейская опера продолжает создавать рэперу проблемы - теперь уже не на сцене, а в судах.

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