Крылья на батарейках: в Китае впервые поднялся в небо 10-тонный пассажирский электросамолет

В субботу, 14 ноября, гражданская авиация сделала еще один важный шаг в сторону отказа от традиционного топлива. В китайском городе Биньчжоу провинции Шаньдун успешно прошел первый пилотируемый полет электрического самолета CE-25A. На борту находились два пилота и инженер по летным испытаниям. Вся сессия вместе с рулением по полосе заняла почти час, при этом в воздухе машина провела чуть больше 16 минут, преодолев за это время 60 километров.

Для разработчиков - китайской государственной корпорации COMAC, аккумуляторного гиганта CATL и Шанхайского университета Цзяотун - этот полет стал кульминацией многомесячных тестов. До того как доверить штурвал живым людям, беспилотная версия самолета 19 раз поднималась в воздух в автономном режиме, начиная с февраля этого года. Теперь же проект перешел на этап официальной сертификации для коммерческих рейсов.

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Внешне CE-25A заметно отличается от привычных региональных лайнеров. У него нет классических больших винтов или гудящих турбин под крыльями: вместо них над крылом выстроен целый ряд компактных электродвигателей в воздуховодах. Эта схема называется распределенной электрической тягой. 10-тонная машина рассчитана на 19 пассажиров, способна разгоняться до 300 км/ч, подниматься на высоту 2 400 метров и пролетать на одном заряде до 400 километров.

На фоне постоянных колебаний цен на нефть, логистических сбоев и периодического дефицита дизельного и авиационного топлива новости о таких машинах вызывают закономерный вопрос: неужели скоро мы все пересядем на самолеты с розеткой? Инженеры настроены прагматично. Огромные трансконтинентальные лайнеры вроде Boeing или Airbus в обозримом будущем не станут электрическими - современные аккумуляторы все еще слишком тяжелые по сравнению с керосином, и для перелета через океан самолету потребовались бы сотни тонн батарей.

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Но в нише коротких региональных маршрутов до 400–500 километров электросамолеты способны совершить настоящую революцию. Электричество обходится гораздо дешевле авиатоплива, а электромоторы в разы проще и дешевле в обслуживании, чем сложные газотурбинные двигатели. Для островных территорий, горных районов или небольших городов с хорошей электросетью, но дорогим привозным топливом такие воздушные «маршрутки» могут стать настоящим спасением.

Полет на батарейках в небе звучит непривычно, но с точки зрения безопасности у этой технологии есть серьезные козыри. Множество небольших электродвигателей над крылом работают как единая система: даже если один или два мотора внезапно откажут, автоматика мгновенно перераспределит нагрузку на остальные, и пассажиры этого даже не заметят. К тому же на борту нет легковоспламеняющихся паров керосина. Главная головная боль инженеров сегодня - защита самих литиевых батарей от перегрева и возгорания, поэтому для авиации создают специальные аккумуляторные блоки с многоуровневой изоляцией и жидкостным охлаждением.

Не менее интересный нюанс скрывается за статусом «экологичного транспорта». В самом полете CE-25A действительно не оставляет ни грамма выхлопов и не гудит над головами жителей пригородных районов - воздуховоды отлично глушат шум. Однако реальная польза для природы напрямую зависит от того, откуда именно берется энергия в розетке аэропорта. Если самолет заряжают от солнечных или ветряных станций, он по-настоящему чист, но если электричество вырабатывает старая угольная ТЭЦ, углеродный след просто переезжает с неба на землю. Тем не менее успешный полет в Биньчжоу доказывает, что эпоха тихой, дешевой и независимой от нефтяных котировок региональной авиации уже перестала быть научной фантастикой.