Голливуд готовит возвращение Шварценеггера в трёх культовых боевиках 80-х

Арнольд Шварценеггер готовится вернуться к трём своим самым известным ролям. Актёр ждёт окончательные сценарии продолжений «Хищника», «Коммандоса» и «Конана-варвара». Если проекты получат зелёный свет, зрители снова увидят героев, с которыми связана значительная часть его кинокарьеры.

Раньше Шварценеггер говорил лишь о переговорах со студиями. Теперь работа над фильмами продвинулась дальше. Сам актёр пока не торопится снимать: сначала он хочет убедиться, что сценарии получились достойными.

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«Я с нетерпением жду, когда увижу сценарии, потому что именно там разворачивается основное действие. То, чего нет на бумаге, не будет и в фильмах, поэтому я просто жду, когда сценарии будут доработаны, а затем мы начнём снимать», - сказал он.

Одним из проектов станет новое продолжение «Хищника». По информации JoBlo, режиссёр Дэн Трахтенберг, снявший «Добычу» и «Планету смерти», уже обсуждал будущий фильм со Шварценеггером. Дополнительную интригу создал финал анимационной антологии «Убийца убийц», который намекнул на возвращение Датча - персонажа, сыгранного актёром в оригинальном фильме 1987 года.

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Не менее конкретные планы связаны с «Коммандосом». В сиквеле Шварценеггер вновь исполнит роль Джона Мэтрикса, бывшего спецназовца, готового в одиночку противостоять целой армии ради спасения дочери. Актёр уже рассказывал, что получил от 20th Century Studios черновой вариант сценария.

Третьим проектом станет «Король Конан» - продолжение истории легендарного варвара. Сценаристом и режиссёром назначен Кристофер Маккуорри, известный по четырём последним фильмам франшизы «Миссия невыполнима».

На этот раз Конан предстанет перед зрителями не молодым воином, а постаревшим правителем. По словам Шварценеггера, действие развернётся после сорока лет его правления: героя изгонят из собственного королевства, и ему придётся начать новую главу жизни. Актёр сравнил замысел фильма с картиной Клинта Иствуда «Непрощённый». Физически Конан уже не будет прежним, поэтому зрителей ждёт история не столько о силе мышц, сколько о человеке, которому предстоит заново найти своё место в мире.

Съёмки «Короля Конана» запланированы на 2027 год. Остальные два проекта пока находятся на стадии подготовки сценариев.