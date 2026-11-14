Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки

Во Франции пятые выходные подряд проходят массовые демонстрации. Начавшись с выступлений школьников и студентов, протестное движение объединило людей, недовольных ростом цен, низкими зарплатами, жилищными проблемами и действиями полиции. В субботу, 14 ноября, на улицы Парижа ожидали выхода до 60 тысяч человек. Для туристов это означает перекрытые улицы, закрытые станции метро и возможные изменения маршрутов общественного транспорта.

Новая волна демонстраций охватила десятки французских городов. По данным Министерства внутренних дел Франции, на 14 ноября было запланировано около 50–60 протестных акций, а для обеспечения порядка власти намеревались задействовать примерно 70 тысяч полицейских и жандармов.

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В Париже основное шествие началось в 14:00 на площади Республики. Его маршрут проходит через площадь Бастилии к площади Нации - по оживлённым районам восточной части французской столицы.

Полиция прогнозировала участие от 30 до 60 тысяч человек. При этом от 300 до 600 участников правоохранительные органы предварительно относили к потенциально опасным.

Почему французы выходят на улицы

Нынешняя волна недовольства началась ещё 25 сентября с выступлений в пригородах Парижа. Первоначально протестовали школьники, недовольные качеством образования и условиями обучения. В начале октября к ним присоединились студенты университетов.

Постепенно движение превратилось в гораздо более широкую социальную кампанию.

Сегодня участники демонстраций выдвигают разные требования: повышения зарплат, борьбы с дороговизной жизни, доступного жилья, увеличения финансирования образования, защиты детей и подростков от насилия.

Отдельной причиной возмущения стали действия полиции и обсуждаемые изменения законодательства, которые критики считают способными расширить полномочия правоохранительных органов.

В акциях участвуют студенты, профсоюзные активисты, правозащитники и представители движения «жёлтых жилетов», известного своими масштабными выступлениями против социального неравенства.

🔴 « Siamo tutti antifascisti ! » : scandent les manifestants qui se rassemblent peu à peu place de la République, à Paris. Le cortège doit rejoindre la place de la Nation cet après-midi. #france #manifestation #protests #14novembre https://t.co/Z2kjYbks66 - Simon Marseille (@S_Marseil) November 14, 2026

От мирных шествий до массовых беспорядков

Наиболее серьёзное обострение произошло 17 октября, когда демонстрации в Париже, Марселе, Лионе, Бордо и других городах переросли в столкновения с полицией.

Группы молодых людей в масках громили магазины, устраивали поджоги и вступали в противостояние с правоохранителями. В Лиможе было подожжено историческое здание мэрии XIX века.

По информации латвийского общественного вещателя LSM, в ходе октябрьских беспорядков были задержаны более 2500 человек, ранения получили около тысячи полицейских и жандармов.

После этих событий власти некоторых городов вводили комендантский час и дополнительные ограничения на массовые собрания.

Однако нынешние демонстрации не везде сопровождаются насилием.

14 ноября в Тулузе, по данным местной префектуры, в акции участвовали около 1800 человек, тогда как организаторы оценили численность в 6000. Шествие прошло без происшествий.

В Лионе сообщалось об отдельных столкновениях с полицией. В Париже первые часы демонстрации проходили преимущественно спокойно, хотя на площади Бастилии некоторые участники забирались на Июльскую колонну и наносили надписи.

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Протесты постепенно теряют массовость

Несмотря на громкие лозунги, число участников демонстраций за пределами Парижа в последние недели заметно сократилось.

По данным французского МВД, картина выглядела следующим образом:

Дата Участники вне Парижа Акции 17 октября 67 000 198 24 октября 37 000 108 31 октября 15 000 65 7 ноября 7 000 68 14 ноября, к 14:00 8 900 55

Данные за 14 ноября предварительные, поэтому напрямую сравнивать их с итоговыми показателями предыдущих суббот следует осторожно.

Представители профсоюзов признают, что среди активистов накапливается усталость. Вместе с тем сохраняется возможность новых крупных выступлений, особенно если переговоры с властями не принесут результатов.

Стоит ли сейчас ехать в Париж?

Для туристов главный вопрос заключается не столько в самих протестах, сколько в том, насколько они мешают передвижению по городу.

Отказываться от поездки в Париж только из-за демонстраций пока нет оснований. Однако туристам следует учитывать ограничения транспорта и избегать мест массового скопления людей, особенно в дни крупных акций.

Официальный туристический портал Парижа Paris je t’aime подтверждает, что гостиницы, рестораны, магазины, музеи и основные достопримечательности продолжают работать. Общегородского комендантского часа в столице нет.

Какие районы и станции метро затронуты

В субботу, 14 ноября, транспортная компания RATP объявила о закрытии 21 станции метро по требованию полиции. Ограничения затронули не только районы демонстраций, но и популярные туристические места.

Среди станций, на которых поезда временно не останавливаются, - Châtelet, Les Halles, Bastille, Concorde, Tuileries, Champs-Élysées–Clemenceau, Charles de Gaulle–Étoile и Invalides.

Закрытие части станций началось в 10:00, остальных - в 11:00. Возобновление их работы зависит от разрешения полиции.

Это означает, что даже турист, который не собирается приближаться к демонстрации, может столкнуться с неожиданными трудностями при поездке к Триумфальной арке, Елисейским Полям или другим достопримечательностям.

Что рекомендуется туристам

Проверять работу метро и пригородных поездов на официальном сайте RATP перед каждой поездкой.

По возможности обходить маршруты демонстраций и не приближаться к местам столкновений с полицией.

Закладывать дополнительное время на дорогу к вокзалам, аэропортам и экскурсиям.

Уточнять режим работы музеев и других достопримечательностей непосредственно перед посещением.

Само по себе проведение массовых демонстраций не означает, что весь Париж парализован. Большинство туристических объектов продолжает принимать посетителей, однако ситуация может быстро меняться.

Когда протесты закончатся?

Пока признаков скорого завершения социального противостояния нет. Французское правительство пытается снизить напряжённость, предлагая отдельные уступки, в том числе в вопросах образования и оплаты труда.

Однако профсоюзы и студенческие организации считают эти меры недостаточными. Более того, на 17 ноября намечена новая забастовка работников государственного сектора.

Таким образом, даже если число участников субботних демонстраций продолжит сокращаться, отдельные акции, забастовки и транспортные ограничения могут сохраняться.

Для путешественников вывод достаточно простой: Париж остаётся открытым для туристов, но привычная прогулка по французской столице сейчас требует немного больше планирования. Особенно если поездка приходится на выходные, когда проходят крупные протестные шествия.