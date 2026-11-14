14 ноября 2026, 15:38

Фонтан Треви в Риме может лишиться до 200 000 евро «заработка»

Фонтан Треви в Риме может лишиться до 200 000 евро «заработка»

За первые девять месяцев 2026 года из фонтана Треви в Риме достали монеты на 1,24 млн евро - на 174 тыс. евро меньше, чем за тот же период годом ранее. С февраля за подход к чаше туристы платят два евро. Итальянская газета Il Fatto Quotidiano называет платный доступ одной из возможных причин снижения.

Сколько монет достали из фонтана

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С января по сентябрь 2026 года монеты в евро принесли 1 242 490 евро против 1 416 731 евро за тот же период 2025-го, пишет Il Fatto Quotidiano. Разница составляет около 12,3%. Монеты в других валютах на момент публикации ещё не подсчитали, поэтому окончательная сумма за девять месяцев пока неизвестна.

Снизился и общий вес монет. За январь - сентябрь прошлого года из чаши подняли около 28 тонн, за тот же период нынешнего - 22,7 тонны. Разница составила примерно 5,3 тонны.

Что изменилось для туристов

Со 2 февраля 2026 года билет за два евро нужен туристам, которые хотят спуститься к чаше. Посмотреть на фонтан с площади по-прежнему можно бесплатно. Жители Рима и столичной агломерации, дети младше шести лет, а также люди с инвалидностью и их сопровождающие могут подойти к чаше бесплатно.

Газета допускает, что после введения билета часть посетителей стала чаще смотреть на фонтан с площади, откуда бросить монету в воду сложнее. Какую долю снижения объясняет новый порядок доступа, пока неизвестно.

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Куда идут деньги

Монеты из чаши передают римскому отделению благотворительной организации Caritas. На эти средства финансируют столовые, продуктовую помощь семьям и приюты. По отчёту организации, за весь 2025 год монеты из фонтана принесли около 1,86 млн евро. 11 ноября власти Рима и Римский викариат продлили соглашение о передаче средств на благотворительность ещё на три года.

По самой известной примете, монету бросают через плечо, чтобы вернуться в Рим. Голливудский фильм «Три монеты в фонтане» 1954 года помог популяризировать этот обычай за пределами Италии. По версии с тремя монетами, первая обещает возвращение в Рим, вторая - встречу с любовью, третья - свадьбу.

Нынешний фонтан построили в 1732–1762 годах по проекту Николы Сальви. В центре композиции - Океан на колеснице в форме раковины. Треви завершает древний акведук Аква Вирго, построенный в 19 году до н. э. и действующий по сей день.

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