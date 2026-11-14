Фонтан Треви в Риме может лишиться до 200 000 евро «заработка»

За первые девять месяцев 2026 года из фонтана Треви в Риме достали монеты на 1,24 млн евро - на 174 тыс. евро меньше, чем за тот же период годом ранее. С февраля за подход к чаше туристы платят два евро. Итальянская газета Il Fatto Quotidiano называет платный доступ одной из возможных причин снижения.

Сколько монет достали из фонтана

Читайте нас также Google News Facebook

С января по сентябрь 2026 года монеты в евро принесли 1 242 490 евро против 1 416 731 евро за тот же период 2025-го, пишет Il Fatto Quotidiano. Разница составляет около 12,3%. Монеты в других валютах на момент публикации ещё не подсчитали, поэтому окончательная сумма за девять месяцев пока неизвестна.

Снизился и общий вес монет. За январь - сентябрь прошлого года из чаши подняли около 28 тонн, за тот же период нынешнего - 22,7 тонны. Разница составила примерно 5,3 тонны.

Что изменилось для туристов

Со 2 февраля 2026 года билет за два евро нужен туристам, которые хотят спуститься к чаше. Посмотреть на фонтан с площади по-прежнему можно бесплатно. Жители Рима и столичной агломерации, дети младше шести лет, а также люди с инвалидностью и их сопровождающие могут подойти к чаше бесплатно.

Газета допускает, что после введения билета часть посетителей стала чаще смотреть на фонтан с площади, откуда бросить монету в воду сложнее. Какую долю снижения объясняет новый порядок доступа, пока неизвестно.

Читайте

Куда идут деньги

Монеты из чаши передают римскому отделению благотворительной организации Caritas. На эти средства финансируют столовые, продуктовую помощь семьям и приюты. По отчёту организации, за весь 2025 год монеты из фонтана принесли около 1,86 млн евро. 11 ноября власти Рима и Римский викариат продлили соглашение о передаче средств на благотворительность ещё на три года.

По самой известной примете, монету бросают через плечо, чтобы вернуться в Рим. Голливудский фильм «Три монеты в фонтане» 1954 года помог популяризировать этот обычай за пределами Италии. По версии с тремя монетами, первая обещает возвращение в Рим, вторая - встречу с любовью, третья - свадьбу.

Нынешний фонтан построили в 1732–1762 годах по проекту Николы Сальви. В центре композиции - Океан на колеснице в форме раковины. Треви завершает древний акведук Аква Вирго, построенный в 19 году до н. э. и действующий по сей день.

Источники