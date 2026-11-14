«Чудо на Миссисипи»: танкер протаранил круизное судно, но всех людей удалось спасти

В американском Новом Орлеане масштабная спасательная операция завершилась без человеческих жертв, хотя после столкновения с огромным танкером речное круизное судно перевернулось и начало тонуть. Десятки людей оказались в воде, 32 пассажира были госпитализированы. Местные власти назвали произошедшее настоящим чудом.

Как сообщает Reuters, авария произошла в пятницу, 13 ноября, около 12:30 по местному времени на реке Миссисипи, неподалеку от порта Нового Орлеана.

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Танкер Atlantic Asphalt врезался в пришвартованное круизное судно American Heritage, принадлежащее компании American Cruise Lines. Удар оказался настолько сильным, что пассажирское судно начало крениться, набирать воду и в конце концов опрокинулось на бок.

На борту находились около 129 пассажиров и члены экипажа. По оценке мэра Нового Орлеана Хелены Морено, всего на судне было приблизительно 180-190 человек.

Когда произошел удар, пассажиры уже начали покидать судно, которое примерно за два часа до аварии пришвартовалось в порту.

После столкновения ситуация стремительно ухудшалась. Судно накренилось, люди пытались выбраться на берег, а некоторые оказались в воде

По словам начальника портовой полиции Мелани Монтролл, около 87 человек успели покинуть American Heritage до того, как оно опрокинулось.

На помощь немедленно пришли сотрудники портовой полиции, пожарные, Береговая охрана США и экипажи находившихся поблизости частных судов.

Спасатели поднимали людей из воды и доставляли их в безопасное место. В операции участвовали не только профессиональные службы, но и очевидцы происшествия.

Позднее власти подтвердили, что все пассажиры и члены экипажа найдены. Погибших нет.

«Это настоящее чудо на Миссисипи», - заявила мэр Нового Орлеана Хелена Морено, поблагодарив спасателей за оперативные действия.

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По официальным данным, медицинская помощь в больницах потребовалась 32 пассажирам круизного судна. Ни у одного из них не было критических травм.

Кроме того, во время спасательной операции пострадали два сотрудника портовой полиции. Их также госпитализировали, состояние обоих оценивалось как стабильное.

На борту танкера пострадавших не было.

Компания American Cruise Lines подтвердила эвакуацию пассажиров и экипажа и сообщила о сотрудничестве с Береговой охраной и местными властями.

По предварительной информации, непосредственно перед столкновением танкер Atlantic Asphalt потерял управление. Капитан Береговой охраны США Мелани Бернхэм сообщила, что рассматривается версия неисправности рулевого управления, однако точная причина аварии пока не установлена.

Расследованием занимается Береговая охрана США. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) также направил специалистов для выяснения обстоятельств происшествия.

После аварии движение судов по участку Миссисипи между отметками 93 и 96 мили было временно перекрыто.

Что известно о столкнувшихся судах

American Heritage - речное круизное судно с гребным колесом, построенное в 2015 году. Оно рассчитано на размещение до 150 пассажиров и используется для путешествий по американским рекам.

Atlantic Asphalt - значительно более крупный танкер, предназначенный для перевозки асфальта и битума.

Президент США Дональд Трамп также поблагодарил Береговую охрану, правоохранительные органы и спасательные службы за работу, подчеркнув, что в результате столь серьезного столкновения удалось избежать гибели людей.