Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя

В США после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением на несколько часов были запрещен вылеты самолетов из аэропортов по всей стране. Ограничения уже сняты, однако последствия авиационного коллапса могут ощущаться еще несколько дней.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вечером 13 ноября отменило общенациональный запрет на вылеты, введенный из-за серьезных проблем со связью между диспетчерскими центрами и самолетами. Как сообщает CBS News, воздушное пространство вновь открыли в 20:15 по времени восточного побережья США (03:15 14 ноября по Риге).

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Ограничения действовали более четырех часов. За это время, по данным сервиса FlightAware, в США было отменено более 4000 авиарейсов, а число задержанных превысило 10 тысяч.

Самолеты, уже находившиеся в воздухе, продолжали полеты и совершали посадки. На момент возникновения проблем в американском воздушном пространстве находились более 3500 воздушных судов, сообщает Associated Press.

Что произошло с системой управления полетами

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что в 15:36 по местному времени диспетчерские центры по всей стране столкнулись с нестабильной работой радиолокационных систем и каналов связи.

По его словам, оборудование устаревшей системы управления воздушным движением оказалось перегружено данными. Это привело к появлению противоречивой информации, поступавшей от маршрутизаторов.

Из соображений безопасности FAA приняло решение временно остановить вылеты по всей стране

По информации CBS News, причиной технического сбоя могло стать обновление частной коммуникационной сети, соединяющей американские диспетчерские центры. Источники телеканала утверждают, что после обновления система перезагрузилась, а затем перестала работать.

Оператором этой сети является компания L3Harris. Официального подтверждения этой версии от компании на момент публикации не поступало.

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Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что у властей нет свидетельств того, что произошедшее было результатом кибератаки или другого преднамеренного нападения.

Он подчеркнул, что местонахождение самолетов было известно диспетчерским службам, а безопасности пассажиров ничего не угрожало.

При этом окончательные причины произошедшего продолжают устанавливать. Американские власти не исключают дальнейшей проверки различных версий.

Воздушное сообщение восстанавливается, но задержки продолжаются

После снятия ограничений американские авиакомпании начали постепенно возобновлять вылеты. Однако быстро вернуться к обычному расписанию не получится.

Шон Даффи предупредил, что для восстановления авиасообщения потребуется время. Важную роль будет играть наличие экипажей, поскольку массовые задержки и отмены нарушили графики работы пилотов и бортпроводников.

Некоторые авиакомпании, включая United Airlines и JetBlue, были вынуждены отменить значительную часть оставшихся рейсов 13 ноября. Пассажирам рекомендовано проверять информацию у своих авиаперевозчиков.

Масштабный сбой вновь привлек внимание к техническому состоянию американской системы управления воздушным движением.

По словам Даффи, значительная часть оборудования работает на устаревших технологиях и нуждается в срочной модернизации. Министр призвал Конгресс выделить дополнительные средства на обновление инфраструктуры, предупредив, что без серьезных инвестиций такие ситуации могут повторяться.

Нынешний инцидент стал одним из самых масштабных нарушений авиасообщения в США за последние годы.