14 ноября 2026, 09:38 Валерия Леонова

Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя

Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя

В США после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением на несколько часов были запрещен вылеты самолетов из аэропортов по всей стране. Ограничения уже сняты, однако последствия авиационного коллапса могут ощущаться еще несколько дней.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вечером 13 ноября отменило общенациональный запрет на вылеты, введенный из-за серьезных проблем со связью между диспетчерскими центрами и самолетами. Как сообщает CBS News, воздушное пространство вновь открыли в 20:15 по времени восточного побережья США (03:15 14 ноября по Риге).

Читайте нас также

Ограничения действовали более четырех часов. За это время, по данным сервиса FlightAware, в США было отменено более 4000 авиарейсов, а число задержанных превысило 10 тысяч.

Самолеты, уже находившиеся в воздухе, продолжали полеты и совершали посадки. На момент возникновения проблем в американском воздушном пространстве находились более 3500 воздушных судов, сообщает Associated Press.

Что произошло с системой управления полетами

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что в 15:36 по местному времени диспетчерские центры по всей стране столкнулись с нестабильной работой радиолокационных систем и каналов связи.

По его словам, оборудование устаревшей системы управления воздушным движением оказалось перегружено данными. Это привело к появлению противоречивой информации, поступавшей от маршрутизаторов.

Из соображений безопасности FAA приняло решение временно остановить вылеты по всей стране

По информации CBS News, причиной технического сбоя могло стать обновление частной коммуникационной сети, соединяющей американские диспетчерские центры. Источники телеканала утверждают, что после обновления система перезагрузилась, а затем перестала работать.

Оператором этой сети является компания L3Harris. Официального подтверждения этой версии от компании на момент публикации не поступало.

Читайте Mixer
Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя

Купили подешевле, а теперь смеются: 17 провалов, которые дорого обошлись
Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя

Весы, Тельцы, Рыбы и Скорпионы в ультракоротком гороскопе на воскресенье…
Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя

Целый ужин в двух половинках: готовим перец с гречкой и брынзой
Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя

Когда дизайнеру никто не сказал «остановись»: 18 мебельных фантазий на…

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что у властей нет свидетельств того, что произошедшее было результатом кибератаки или другого преднамеренного нападения.

Он подчеркнул, что местонахождение самолетов было известно диспетчерским службам, а безопасности пассажиров ничего не угрожало.

При этом окончательные причины произошедшего продолжают устанавливать. Американские власти не исключают дальнейшей проверки различных версий.

Воздушное сообщение восстанавливается, но задержки продолжаются

После снятия ограничений американские авиакомпании начали постепенно возобновлять вылеты. Однако быстро вернуться к обычному расписанию не получится.

Шон Даффи предупредил, что для восстановления авиасообщения потребуется время. Важную роль будет играть наличие экипажей, поскольку массовые задержки и отмены нарушили графики работы пилотов и бортпроводников.

Некоторые авиакомпании, включая United Airlines и JetBlue, были вынуждены отменить значительную часть оставшихся рейсов 13 ноября. Пассажирам рекомендовано проверять информацию у своих авиаперевозчиков.

Масштабный сбой вновь привлек внимание к техническому состоянию американской системы управления воздушным движением.

По словам Даффи, значительная часть оборудования работает на устаревших технологиях и нуждается в срочной модернизации. Министр призвал Конгресс выделить дополнительные средства на обновление инфраструктуры, предупредив, что без серьезных инвестиций такие ситуации могут повторяться.

Нынешний инцидент стал одним из самых масштабных нарушений авиасообщения в США за последние годы.

google news Подпишитесь на нас
Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя

Купили подешевле, а теперь смеются: 17 провалов, которые дорого обошлись
Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя

Тельцы, Водолеи, Львы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье…

В мире

Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
14 ноября, 10:19
«Чудо на Миссисипи»: танкер протаранил круизное судно, но всех людей удалось спасти
14 ноября, 09:38
Четыре часа авиационного хаоса: в США снят запрет на вылеты рейсов после масштабного сбоя
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
13 ноября, 21:14 21:14
Пит Хегсет наградил караульного, сделавшего ему замечание
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
13 ноября, 20:40 20:40
Испанию охватили массовые протесты: в Барселоне жгли баррикады и громили магазины, полиция задержала более 100 человек
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
13 ноября, 20:02 20:02
Сотрудники Nvidia призвали вернуть Хуанга. Его состояние за четыре дня сократилось на $19 млрд
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
13 ноября, 18:35 18:35
Глобальный сбой Microsoft затронул и Латвию. Что произошло и когда восстановят работу
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
13 ноября, 17:31 17:31
В ЕС призвали запретить сигареты с фильтром из-за угрозы экологии
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
13 ноября, 15:28 15:28
США аннулировали более 6 тысяч виз иностранцам, связанным с родильным туризмом
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
13 ноября, 11:57 11:57
Николь Кидман получит почетную премию «Сезар» за вклад в мировой кинематограф
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
13 ноября, 11:27 11:27
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные 4,9 млн долларов
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
13 ноября, 10:28 10:28
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи

Латвия

Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
14 ноября, 08:57
В Риге фестиваль света Staro Rīga начнется со вкуса шоколада: музей Laima приглашает на необычный вечер
13 ноября, 20:23
Синоптики предупреждают водителей: в субботу дороги могут стать скользкими, в Видземе выпадет снег
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
13 ноября, 18:02 18:02
В Латвии подорожают региональные автобусы и поезда. Сколько будут стоить билеты
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
13 ноября, 16:28 16:28
Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
13 ноября, 15:58 15:58
Смилтенс хочет ускорить работу депутатов Сейма с помощью искусственного интеллекта
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
13 ноября, 14:59 14:59
Rail Baltica могут строить до 2041 года: министр финансов объяснил, на что способна Латвия
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
13 ноября, 14:29 14:29
Отопление в Риге подорожает почти на 20% уже с декабря
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
13 ноября, 13:58 13:58
Овощной протест у Рижской думы обернулся административными делами для фермеров
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
13 ноября, 13:28 13:28
Не только Париж и Мадрид: маленький латвийский город неожиданно ворвался в туристический топ Европы
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
13 ноября, 12:58 12:58
В Латвии хотят изменить правила трудоустройства пенсионеров и ввести налоговые льготы
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
13 ноября, 10:59 10:59
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций

ЧП

В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
13 ноября, 18:35
Глобальный сбой Microsoft затронул и Латвию. Что произошло и когда восстановят работу
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
10 ноября, 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
13 ноября, 21:01
Звезда «Мумии» вернется к роли Имхотепа: его омолодят при помощи ИИ
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
13 ноября, 18:57
Раньше это было неслыханно - два миллиона за серию: почему звёзды Голливуда идут в сериалы
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
13 ноября, 16:55
Пуччини, LĪVI, Джейми Вун и пять километров света: куда пойти в Риге 13–15 ноября
12 ноября, 12:30
Джонни Депп получил минимальный гонорар за первую крупную роль после «отмены»
11 ноября, 20:29
Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад
11 ноября, 15:28
Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты
11 ноября, 13:44
Умер актер Стейси Кич, звезда фильмов «Толстяк» и «Американская история Икс»
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»

Mixer

Пять книг, которые объясняют природу измены
14 ноября, 10:20
Купили подешевле, а теперь смеются: 17 провалов, которые дорого обошлись
Пять книг, которые объясняют природу измены
14 ноября, 10:20
Весы, Тельцы, Рыбы и Скорпионы в ультракоротком гороскопе на воскресенье 15 ноября (+совет)
Пять книг, которые объясняют природу измены
14 ноября, 10:10
Целый ужин в двух половинках: готовим перец с гречкой и брынзой
14 ноября, 09:54
Когда дизайнеру никто не сказал «остановись»: 18 мебельных фантазий на грани абсурда
14 ноября, 09:25
Не обязательно закрашивать седину: 6 оттенков зимы 2026–2027, которые выглядят дорого и естественно
14 ноября, 09:16
Есть только два места на Земле, где нет ограничения скорости на дорогах
14 ноября, 09:09
Тельцы, Водолеи, Львы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 15 ноября
14 ноября, 08:45
Пять книг, которые объясняют природу измены

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
13 ноября, 09:28
«Зеленая лампа»: для 2,5-летней Софии за три дня полностью собрана нужная на лечение сумма
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
12 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии Софии не хватает 259 евро
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
11 ноября, 16:57
«Зеленая лампа»: семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты терапии 2,5-летней Софии
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии

Спорт

Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
13 ноября, 19:33
Сборная Португалии наденет футболки с номером 7 перед матчем с Данией
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
12 ноября, 20:58
Легенда бразильского футбола возвращается: Роналдиньо в 46 лет снова сыграет в официальном матче
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
12 ноября, 16:26
«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Кэррика после провального начала сезона
12 ноября, 11:58
Остапенко и Се выиграли важный матч на WTA Finals и сохранили шансы на полуфинал
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас