14 ноября 2026, 12:58 Валерия Леонова

Amazon представила летающую камеру-охранника за 250 долларов

Amazon представила летающую камеру-охранника за 250 долларов

Представьте: вы ушли из дома, сработал датчик движения, и вместо обычной записи с камеры наблюдения к подозрительному месту отправляется небольшой дрон. Он самостоятельно пролетает по комнатам, обходит мебель и передает изображение на смартфон владельца.

Именно такую систему домашней безопасности представила компания Ring, принадлежащая Amazon.

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Как сообщает Amazon, новинка получила название Ring Drone Cam и стала частью новой линейки интеллектуальных охранных устройств Ring Robotics.

Главное отличие летающей камеры от привычных систем видеонаблюдения - мобильность. Вместо установки нескольких камер в разных комнатах владельцу предлагается использовать один аппарат, способный самостоятельно перемещаться по дому.

За передвижение дрона отвечает система искусственного интеллекта AI Pilot. При первоначальной настройке владелец проносит устройство по помещениям, после чего система создает карту дома, определяет расположение комнат и предлагает точки для наблюдения.

Это могут быть входная дверь, окна, коридоры или другие места, требующие особого внимания.

В дальнейшем дрон сможет облетать их по заранее установленному маршруту. Запустить проверку можно вручную, по расписанию или автоматически - например, если сработала сигнализация либо один из датчиков Ring.

Во время полета искусственный интеллект помогает устройству ориентироваться в пространстве и избегать столкновений с мебелью и другими препятствиями.

Камера записывает видео в разрешении 2K, имеет угол обзора 148 градусов и способна поворачиваться на 360 градусов

Когда дрон не используется, он находится на зарядной станции. По утверждению разработчиков, в это время камера выключена и не ведет съемку. Запись начинается только после взлета.

Робот для магазинов и офисов

Одновременно Amazon представила еще одно устройство - Ring Rover Cam. В отличие от домашнего дрона, этот робот не летает, а передвигается на колесах. Он предназначен для охраны магазинов, офисов и складов.

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Робот может самостоятельно патрулировать территорию, проверять определенные участки и реагировать на сигналы датчиков. Выдвижная камера позволяет ему заглядывать за прилавки и другие препятствия, а качество видеозаписи достигает 4K.

Кроме того, Rover Cam оборудован сиреной, световыми сигналами и системой двусторонней голосовой связи.

Оба устройства используют AI Pilot и работают совместно с другими продуктами Ring через мобильное приложение.

Продажи новых охранных устройств первоначально планируются только в США.

Поставки колесного робота Ring Rover Cam стоимостью 999,99 доллара должны начаться 16 декабря 2026 года.

Летающая камера Ring Drone Cam обойдется значительно дешевле - 249,99 доллара. Начало поставок запланировано на 27 января 2027 года.

Однако для выхода дрона на американский рынок компании еще необходимо получить разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC). Кроме того, некоторые функции, включая полеты по расписанию, потребуют платной подписки Ring Protect.

Интересно, что идея летающей домашней камеры для Amazon не нова. Еще в 2020 году Ring представила похожее устройство Always Home Cam, однако до массовых продаж оно так и не дошло.

Теперь компания возвращается к этой концепции с более совершенной системой навигации на основе искусственного интеллекта.

 

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