13 ноября 2026, 17:31

В ЕС призвали запретить сигареты с фильтром из-за угрозы экологии

В ЕС призвали запретить сигареты с фильтром из-за угрозы экологии

Брюссель, Мюнхен, Дублин и Генуя присоединились к кампании за запрет сигаретных фильтров в Евросоюзе. Муниципалитеты хотят сократить количество окурков на улицах и расходы на их уборку, сообщает Politico.

Кампанию No (Plastic) Filter поддерживают власти Гааги, правительство Нидерландов и экологические организации. Гаага координирует подготовку общей позиции, которую муниципалитеты намерены представить европейским институтам.

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По данным мэрии Брюсселя, на окурки приходится около 30% мусора, собираемого городскими службами. Власти установили 400 общественных пепельниц и ввели штраф в размере 200 евро за выброшенный окурок, однако окурки по-прежнему остаются одной из самых заметных проблем на улицах города.

Большинство сигаретных фильтров делают из ацетата целлюлозы. Со временем этот материал распадается на мелкие пластиковые волокна, которые попадают в окружающую среду. Всемирная организация здравоохранения предлагает странам рассмотреть запрет фильтров: они делают сигареты более привлекательными и создают ложное впечатление, что курение с фильтром существенно снижает риск для здоровья.

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Сторонники кампании добиваются полного запрета фильтров при пересмотре правил ЕС о табачной продукции. Другой вариант, который они предлагают, - запретить пластиковые фильтры в рамках директивы об одноразовом пластике. Еврокомиссия планирует завершить оценку этой директивы к июлю 2027 года. Пока запрет остаётся предложением участников кампании.

Как это регулируется в Латвии

Действующие правила ЕС уже предусматривают, что производители оплачивают уборку и дальнейшую обработку отходов от табачных изделий с пластиковыми фильтрами. В Латвии порядок финансирования закреплён в правилах Кабинета министров. В рамках этой системы операторы по обращению с отходами возмещают самоуправлениям расходы на сбор окурков в общественных местах и обращение с собранными отходами.

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