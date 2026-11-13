13 ноября 2026, 07:58 Валерия Леонова

Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после скандальной отставки Хуанга

Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после скандальной отставки Хуанга

Президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего руководителя Apple Тима Кука новым генеральным директором технологического гиганта Nvidia. Свою рекомендацию он опубликовал 12 ноября в социальной сети Truth Social, сообщает Reuters.

«Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, способный занять его место, - Тим Кук из Apple. Легенда сменяет легенду!» - написал американский президент.

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Трамп не уточнил, обсуждал ли он эту идею с самим Куком или руководством Nvidia. При этом президент США не имеет полномочий назначать руководителей частных компаний.

66-летний Тим Кук возглавлял Apple на протяжении 15 лет. В сентябре 2026 года он покинул пост генерального директора, сохранив должность исполнительного председателя совета директоров компании.

Кук давно поддерживает рабочие отношения с Трампом. В частности, в 2025 году он лично вручил президенту памятный подарок после объявления Apple о дополнительных инвестициях в американское производство на сумму 100 миллиардов долларов.

Пока неизвестно, заинтересован ли сам Кук в руководстве Nvidia. Ни он, ни представители Apple публично не прокомментировали предложение Трампа.

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После ухода Дженсена Хуанга временным генеральным директором Nvidia назначена финансовый директор компании Колетт Кресс. Совет директоров приступил к поиску постоянного руководителя, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов.

Почему ушел Дженсен Хуанг

12 ноября Nvidia официально объявила об отставке 63-летнего Дженсена Хуанга, который стоял у истоков компании и руководил ею более трех десятилетий. Он также покинул совет директоров.

Отставке предшествовал громкий скандал. По сообщениям американских СМИ, Хуана связывали внебрачные отношения с китайской предпринимательницей, которую власти США подозревают в работе на разведку Пекина. Позднее появилась информация о еще одной предполагаемой связи - с высокопоставленной сотрудницей Nvidia.

Сам Хуанг, по словам Трампа, утверждал, что не знал о предполагаемых связях женщины с китайской разведкой.

На фоне публикаций совет директоров Nvidia собрался для обсуждения дальнейшего пребывания Хуанга во главе компании. Впоследствии его отставка была принята с немедленным вступлением в силу.

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