Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные 4,9 млн долларов

Один из самых узнаваемых предметов реквизита в истории фантастического кино - световой меч Дарта Вейдера - продан на аукционе Heritage Auctions за 4,9 млн долларов. Это рекордная сумма для коллекционных предметов, связанных с киносагой «Звездные войны».

Меч использовался во время съемок двух фильмов оригинальной трилогии - «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

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Особую ценность ему придает связь с одной из самых знаменитых сцен мирового кинематографа. Именно в фильме «Империя наносит ответный удар» Дарт Вейдер раскрывает Люку Скайуокеру тайну своего происхождения, сообщая, что он его отец. Этот сюжетный поворот стал одним из самых известных в истории кино.

Продажа установила новый ценовой рекорд среди съемочного реквизита франшизы «Звездные войны».

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Предыдущий рекорд также принадлежал аукционному дому Heritage Auctions. В июле световой меч Люка Скайуокера вместе со специальным реквизитом, использовавшимся для создания эффекта отсеченной руки героя в фильме «Империя наносит ответный удар», был продан за 3,75 млн долларов.

На состоявшихся в четверг торгах коллекционерам предложили предметы из всех девяти эпизодов «Звездных войн», а также реквизит из других известных фильмов и телесериалов.

Всего на аукцион выставили 28 световых мечей из знаменитой киновселенной, включая оружие одного из самых узнаваемых кинозлодеев - Дарта Вейдера.