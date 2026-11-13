США аннулировали более 6 тысяч виз иностранцам, связанным с родильным туризмом

Более 6 тысяч иностранцев лишились американских виз из-за родильного туризма. Под ограничения попали не только те, кто приезжал в США специально для рождения ребенка, но и люди, помогавшие организовывать такие поездки. О кампании сообщила рабочая группа Государственного департамента США.

«Рабочая группа государственного департамента по предотвращению родильного туризма к настоящему времени аннулировала более 6 тыс. виз иностранцам, которые участвовали в этой практике или способствовали ее осуществлению», - указало ведомство в социальной сети X.

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В Госдепартаменте заявили, что продолжают выявлять всех причастных к этой деятельности и привлекать их к ответственности. Сколько именно виз аннулировано непосредственно участникам поездок, а сколько организаторам, ведомство не уточнило.

Масштабная кампания проходит на фоне общего ужесточения визовой политики администрации Дональда Трампа. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт сообщил, что за второй президентский срок Трампа США аннулировали более 300 тысяч виз иностранных граждан.

Изменения коснулись и иммиграционных процедур. В конце августа Financial Times сообщила, что американские власти приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Причиной стала подготовка консульских сотрудников к проверке кандидатов, которые потенциально могут нуждаться в государственной финансовой поддержке.

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