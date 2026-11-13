США аннулировали более 6 тысяч виз иностранцам, связанным с родильным туризмом

Более 6 тысяч иностранцев лишились американских виз из-за родильного туризма. Под ограничения попали не только те, кто приезжал в США специально для рождения ребенка, но и люди, помогавшие организовывать такие поездки. О кампании сообщила рабочая группа Государственного департамента США.
«Рабочая группа государственного департамента по предотвращению родильного туризма к настоящему времени аннулировала более 6 тыс. виз иностранцам, которые участвовали в этой практике или способствовали ее осуществлению», - указало ведомство в социальной сети X.
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В Госдепартаменте заявили, что продолжают выявлять всех причастных к этой деятельности и привлекать их к ответственности. Сколько именно виз аннулировано непосредственно участникам поездок, а сколько организаторам, ведомство не уточнило.
Масштабная кампания проходит на фоне общего ужесточения визовой политики администрации Дональда Трампа. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт сообщил, что за второй президентский срок Трампа США аннулировали более 300 тысяч виз иностранных граждан.
Изменения коснулись и иммиграционных процедур. В конце августа Financial Times сообщила, что американские власти приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Причиной стала подготовка консульских сотрудников к проверке кандидатов, которые потенциально могут нуждаться в государственной финансовой поддержке.
The Department of State’s Birth Tourism Prevention Task Force has now revoked more than 6,000 visas from foreigners who engaged in or facilitated birth tourism.
We are identifying and holding accountable everyone involved in this illicit practice. https://t.co/u9f29iuJ8w
- Department of State (@StateDept) November 12, 2026