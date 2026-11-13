Сотрудники Nvidia призвали вернуть Хуанга. Его состояние за четыре дня сократилось на $19 млрд

Часть сотрудников Nvidia призвала совет директоров вернуть Дженсена Хуанга на пост гендиректора, сообщает Wired. Внутренняя публикация о судьбе сооснователя компании собрала более 1600 комментариев. Тем временем, по оценке Forbes, к закрытию торгов 12 ноября состояние Хуанга сократилось примерно на $19 млрд с начала недели - до $143 млрд.

Чего требуют сотрудники

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Ещё до объявления об отставке один из давних инженеров Nvidia написал во внутреннем «ящике предложений» и попросил совет директоров учесть мнение коллектива. Как выяснил Wired, ознакомившийся с перепиской, большинство комментариев под записью были в поддержку возвращения Хуанга. Другой сотрудник разослал коллегам письмо с призывом объяснить обстоятельства его ухода. Насколько широко эту позицию разделяют в компании, неизвестно.

Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), совет директоров принял отставку Хуанга 11 ноября, а публично Nvidia объявила об этом 12 ноября. Хуанг оставил посты гендиректора и президента, а также вышел из совета директоров. Компанию временно возглавила финансовый директор Колетт Кресс. Совет начал поиск постоянного преемника.

Что известно о расследовании

8 ноября совет директоров объявил о независимом расследовании после сообщений о том, что Хуанг мог стать целью иностранной разведки. По данным Wired, в письме сотрудникам Хуанг признался в супружеской неверности. Совет Nvidia заявил, что на момент объявления расследования у него не было оснований считать, что пострадала национальная безопасность США или были раскрыты секреты компании.

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9 ноября инвестор Nvidia подал иск, которому просит придать статус коллективного. Как сообщает Reuters, истец утверждает, что компания и Хуанг скрывали от акционеров существенную информацию. Суд пока не установил обоснованность этих обвинений.

Почему сократилось состояние Хуанга

По расчётам Forbes, Хуанг начал неделю с состоянием $162,2 млрд. В понедельник, 9 ноября, в ходе торгов оценка опустилась до $154,7 млрд. К закрытию торгов в четверг она снизилась до $143 млрд, из которых около $8,2 млрд Хуанг потерял за один день.

Несмотря на уход из руководства, Хуанг остаётся одним из крупнейших акционеров Nvidia. По данным Reuters, ему принадлежит около 3,61% компании. Поэтому падение её акций быстро отражается на оценке его состояния. Речь идёт о снижении рыночной стоимости активов, прежде всего пакета акций Nvidia.

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