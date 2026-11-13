Пит Хегсет наградил караульного, сделавшего ему замечание

После церемонии в День ветеранов американский солдат Томас Иглесиас потребовал тишины от группы, в которой был министр обороны США Пит Хегсет. На следующий день часового и его сослуживцев пригласили в Пентагон.

Это произошло 11 ноября на Арлингтонском национальном кладбище. После церемонии Хегсет, его супруга и помощники задержались у Могилы Неизвестного солдата, чтобы сфотографироваться. Когда в группе раздался смех, стоявший на посту Иглесиас громко напомнил, что все посетители должны соблюдать тишину и вести себя уважительно.

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На следующий день Хегсет лично вручил Иглесиасу медаль «За заслуги в объединённой службе» (Joint Service Commendation Medal). В Пентагоне пояснили, что часового наградили за исполнение обязанностей у мемориала 11 ноября.

Хегсет опубликовал фотографии награждения и похвалил солдата. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Иглесиас корректно и уважительно напомнил присутствующим о правилах поведения. «Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отлично справился, рядовой. Продолжайте в том же духе, патриоты», - говорится в сообщении.

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Могила Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище - один из самых почитаемых военных мемориалов США. Посвящен военнослужащим, погибшим в войнах и оставшимся неопознанными.

Изначально под мраморной плитой был похоронен неопознанный американский солдат времен Первой мировой войны, тело которого было найдено во Франции. Позже рядом с главным саркофагом были открыты еще три плиты - могилы неизвестных солдат Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн. Почетный караул охраняет мемориал круглосуточно.

Как уточняет The Hill, речь идет о медали «За заслуги перед объединенными Вооруженными силами» (Joint Service Commendation Medal). Награда была учреждена в 1963 году, вручается «за выдающиеся заслуги или достижения» в период прохождения службы.

Иглесиас служит в 3-м пехотном полку армии США, известном как «Старая гвардия». Круглосуточный караул у Могилы Неизвестного солдата несут с 1937 года.