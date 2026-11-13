Николь Кидман получит почетную премию «Сезар» за вклад в мировой кинематограф

Австралийская актриса Николь Кидман станет обладательницей почетной премии «Сезар»- одной из самых престижных кинематографических наград Франции. Награду ей вручат 25 февраля 2027 года на 52-й церемонии, которая пройдет в парижском концертном зале «Олимпия».

О решении объявили Французская академия кинематографических искусств и техники и телеканал Canal+. Организаторы отметили не только актерский талант Кидман, но и ее независимость в выборе ролей: несмотря на мировую известность, она продолжает работать над самыми разными проектами, не ограничивая себя рамками одного жанра.

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Карьера Николь Кидман охватывает почти четыре десятилетия. Международную известность ей принес триллер «Мертвый штиль» (1989). Затем последовали роли в фильмах «Дни грома», «Практическая магия», «С широко закрытыми глазами», «Мулен Руж!», «Другие» и «Догвилль».

В 2003 году актриса получила «Оскар» за роль писательницы Вирджинии Вулф в драме «Часы». В 2024 году ее работа в фильме «Плохая девочка» была отмечена Кубком Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

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Кидман добилась успеха и на телевидении. Она стала соосновательницей продюсерской компании Blossom Films, участвовавшей в создании сериалов «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад» и «Девять совсем незнакомых людей». Во всех трех проектах актриса исполнила главные роли, а за работу в «Большой маленькой лжи» получила премию «Эмми».

За годы карьеры Николь Кидман удостоилась множества наград. В 2006 году она стала компаньоном ордена Австралии, в 2017-м получила специальную награду 70-го Каннского кинофестиваля, а в 2024 году стала первой австралийкой, отмеченной Американским институтом киноискусства за выдающийся вклад в кинематограф.

Помимо работы в кино, актриса активно занимается благотворительностью. С 1994 года она является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а с 2006 года сотрудничает в этом качестве со структурой «ООН-женщины». Кидман также участвовала в сборе многомиллионных пожертвований на программы борьбы с онкологическими заболеваниями у женщин, в том числе для исследовательских центров Стэнфорда и Университета Вандербильта.

В феврале 2027 года к многочисленным наградам актрисы добавится французский «Сезар», которым отмечают выдающиеся заслуги перед кинематографом.