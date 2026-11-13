Испанию охватили массовые протесты: в Барселоне жгли баррикады и громили магазины, полиция задержала более 100 человек

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Массовые протесты против дороговизны жилья и роста стоимости жизни прокатились по Испании. Всеобщая забастовка, первая за последние 14 лет, парализовала часть транспорта, нарушила работу предприятий и вывела на улицы сотни тысяч человек. В Барселоне мирные демонстрации переросли в беспорядки: протестующие поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов и запускали фейерверки в полицейских.

Акции прошли 11 ноября в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Бильбао, Сарагосе и других городах. По данным Reuters, в забастовке участвовали миллионы работников. Профсоюзы назвали ее успешной, тогда как представители бизнеса утверждают, что масштабы прекращения работы были значительно скромнее.

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Барселона: пожары, разбитые витрины и столкновения с полицией

Наиболее напряженная ситуация сложилась в Барселоне. После завершения многотысячного мирного шествия на знаменитом торговом бульваре Пасео-де-Грасия группы протестующих начали громить витрины магазинов известных брендов.

На улицах появились горящие мусорные контейнеры и импровизированные баррикады. Участники беспорядков запускали пиротехнику в сторону полицейских, прибывших в защитном снаряжении и на специальных автомобилях.

По сообщениям Associated Press, группа людей в капюшонах попыталась проникнуть в магазин Apple.

В Мадриде также произошли столкновения. В районе площади Испании полиция применяла против демонстрантов перцовый аэрозоль, слезоточивый газ и специальные пенные снаряды.

Согласно обновленным данным Reuters, в связи с происшествиями во время забастовки по всей стране были задержаны не менее 115 человек.

Сотни тысяч людей вышли на улицы

Масштабы протестов оказались одними из крупнейших за последние годы.

В Барселоне организаторы заявили об участии примерно 400 тысяч человек, однако городские власти оценили численность демонстрации в 55 тысяч.

В Мадриде, несмотря на проливной дождь, на улицы вышли около 120 тысяч человек, по оценке властей.

Участники несли плакаты с требованиями доступного жилья, повышения зарплат и защиты арендаторов. Одним из главных лозунгов стала фраза: «Жить, а не просто выживать».

Забастовка затронула общественный транспорт, школы, университеты и промышленные предприятия. В некоторых районах Барселоны движение автобусов и метро было серьезно ограничено. Протестующие перекрывали дороги, а отдельные предприятия временно приостанавливали работу.

Почему испанцы вышли на улицы

Главная причина недовольства - стремительное подорожание жилья, особенно в крупных городах и туристических регионах.

По данным The Guardian, за последнее десятилетие арендная плата в Испании выросла примерно на 80%, а стоимость покупки жилья - на 63%.

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Для многих работающих испанцев самостоятельная аренда квартиры становится практически недоступной. Молодые люди вынуждены дольше жить с родителями или делить жилье с несколькими соседями.

Особенно остро проблема ощущается в Мадриде и Барселоне, где на рынок недвижимости дополнительно давят туристическая аренда и инвестиционные покупки.

Профсоюзы требуют повышения зарплат и строительства доступного жилья. Организации арендаторов настаивают на ограничении роста арендной платы, усилении защиты жильцов от выселения и борьбе со спекуляциями на рынке недвижимости.

История 87-летней женщины стала символом кризиса

Одним из наиболее эмоциональных символов протестного движения стала история 87-летней жительницы Мадрида Марикармен Абаскаль.

Женщина прожила в своей квартире более 70 лет, однако была выселена после резкого увеличения арендной платы. По сообщениям СМИ, стоимость аренды для нее должна была вырасти втрое.

Спустя несколько недель после выселения женщина умерла.

Ее история вызвала широкий общественный резонанс и стала для многих испанцев олицетворением жилищного кризиса, который затрагивает не только молодежь, но и пожилых людей, десятилетиями живших в своих домах.

Протесты проходят накануне выборов

Массовая забастовка состоялась менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.

Жилищный кризис превратился в один из главных вопросов предвыборной кампании.

Правительство социалиста Педро Санчеса выступает за усиление государственного вмешательства в жилищную сферу. Оппозиционные консервативные политики обвиняют власти в неспособности решить проблему и считают, что профсоюзные акции используются в политических целях.

В то же время организаторы протестов подчеркивают, что их требования касаются прежде всего повседневной жизни миллионов испанцев.

И хотя большинство демонстраций завершились мирно, столкновения в Барселоне и Мадриде показали, насколько напряженной стала ситуация вокруг стоимости жилья.

Для многих жителей Испании вопрос теперь заключается не в том, где купить квартиру, а в том, смогут ли они позволить себе продолжать жить в городе, в котором работают.