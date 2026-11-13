Глобальный сбой Microsoft затронул и Латвию. Что произошло и когда восстановят работу

Из-за сбоя Microsoft 365, начавшегося вечером 12 ноября, пользователи по всему миру столкнулись с перебоями в Outlook, Teams и Copilot. В Латвии отдельные госучреждения сообщили о проблемах с обменом данными, а Бюро омбудсмена временно потеряло связь по электронной почте. К вечеру пятницы Microsoft сообщала об улучшении, но срока полного восстановления ещё не называла.

Что вышло из строя

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Часть серверов Microsoft неожиданно стала недоступна, и нагрузка на оставшиеся выросла. Сбой затронул Exchange Online - облачную систему, через которую работают корпоративная почта Outlook и календари. Письма приходили с задержкой, у некоторых пользователей не открывались почтовые ящики. В Teams возникали проблемы с календарём и приглашениями на встречи, а Copilot мог не отвечать или терять доступ к рабочим письмам, календарю и файлам.

Жалобы поступили из 74 стран и территорий, сообщает Associated Press со ссылкой на Downdetector. В Великобритании некоторые полицейские службы предупредили о проблемах с приёмом заявлений через интернет, а суд в Манчестере прервал заседание. О перебоях сообщили также госучреждения Норвегии, Японии и Сингапура. Общее число затронутых пользователей неизвестно.

Когда всё заработает и есть ли повод беспокоиться

По состоянию на 18:02 по рижскому времени 13 ноября Microsoft продолжала устранять оставшиеся перебои. Компания сообщала, что очередь на доставку писем заметно сократилась, однако доступ к сервисам и доставка почты ещё могли работать с задержками. Следующее обновление ожидалось к 20:00 по Риге. Точное время полного восстановления компания не назвала.

Microsoft заявила, что пока не обнаружила признаков злонамеренной активности. Первопричину компания обещала раскрыть в отчёте после устранения сбоя. Если от письма зависит встреча или срок подачи документа, стоит проверить, дошло ли оно, либо воспользоваться другим официальным каналом связи.

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По данным Министерства смарт-управления и регионального развития (VARAM), в отдельных учреждениях возникли кратковременные проблемы с синхронизацией данных и внутренним обменом информацией. Министр Эдгарс Таварс сообщил LETA, что сбой существенно не повлиял на основные функции критически важных служб и предоставление услуг населению.

Бюро омбудсмена предупредило о недоступности электронной почты. Судебная администрация сообщила о возможных задержках и напомнила, что документы в суд можно подать через официальную e-adrese или портал e-lieta.

В декабре 2024 года Латвия подписала с Microsoft меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ, а Школа госуправления предлагает обучение работе с Microsoft 365 Copilot. В опросе VARAM, опубликованном в ноябре 2025 года, Copilot указали 21% участников. В исследовании участвовали более 150 министерств, ведомств, самоуправлений и других организаций публичного сектора.

Может ли такое повториться

Да. Reuters напоминает, что уже в октябре отдельный сбой облачной платформы Azure затронул и офисные сервисы Microsoft. Ноябрьский инцидент показал, как неполадки в одной системе отражаются сразу на нескольких инструментах. Для латвийских учреждений практический вопрос в том, можно ли при недоступности рабочей почты и календарей вовремя принять заявление, зарегистрировать документ и связаться с заявителем. В случае с судами альтернативные каналы уже предусмотрены.

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