Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о полном восстановлении клиентских активов на сумму 6,3 млрд долларов, похищенных хакерами в конце октября. Компания завершила компенсацию ущерба спустя две недели после масштабной кибератаки, которую американские власти связывают с Северной Кореей, сообщает Bloomberg.

Для восстановления балансов пользователей Binance пришлось приобретать криптовалюты на открытом рынке и через внебиржевые торговые площадки. Если распространенные цифровые активы удалось найти относительно быстро, то покупка менее популярных токенов потребовала дополнительного времени.

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По данным Bloomberg, к 12 ноября биржа восстановила все похищенные клиентские активы. Для покрытия убытков использовались собственные средства компании и специальные резервные фонды.

Кибератака произошла 29 октября 2026 года. По предварительным результатам расследования Binance, злоумышленники получили доступ к ноутбуку одного из инженеров DevOps, после чего смогли проникнуть во внутреннюю инфраструктуру биржи и инициировать несанкционированный вывод криптовалюты.

Компания заявила, что не обнаружила доказательств утечки приватных ключей криптовалютных кошельков.

Сразу после обнаружения взлома Binance временно приостановила вывод средств, отозвала скомпрометированные разрешения и начала совместную работу с правоохранительными органами и специалистами по отслеживанию криптовалютных транзакций.

31 октября Федеральное бюро расследований США официально связало кражу с северокорейской хакерской деятельностью, известной под названием TraderTraitor.

По данным ФБР, преступники начали переводить похищенные активы преимущественно в криптовалюту Ethereum, чтобы затем отмывать средства через децентрализованные финансовые сервисы и платформы быстрого обмена.

Американские власти призвали криптовалютные компании блокировать операции, связанные с выявленными адресами злоумышленников.

13 ноября агентство Associated Press сообщило о новом этапе расследования. По данным ФБР, американские власти получили судебное разрешение на изъятие или блокировку криптовалюты стоимостью более 1,2 млрд долларов, связанной со взломом Binance.

Всего усилиями американских властей и частных компаний к этому моменту было заморожено более 2,7 млрд долларов похищенных активов. При этом речь идет не о дополнительных 1,2 млрд долларов сверх указанной суммы, а о ее части.

Министерство юстиции США намерено добиваться конфискации этих средств через суд, который должен определить их законных владельцев.