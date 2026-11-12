Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях

Японский профессиональный рестлер Билли Кен Кид избрался в городской совет Каваниси и добился права присутствовать на заседаниях в своей фирменной маске.

Как передает Sun TV, 52-летний спортсмен, выступающий за организацию Osaka Pro Wrestling, получил мандат по итогам муниципальных выборов 18 октября. За него проголосовали 4 040 жителей - это позволило ему занять первое место среди 37 кандидатов. Всю предвыборную кампанию рестлер провел в привычном сценическом образе - в маске.

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После победы возник вопрос, можно ли депутату скрывать лицо на официальных заседаниях. Прямых правил, регулирующих ношение масок, в местном совете не оказалось, поэтому фракциям пришлось обсуждать ситуацию отдельно. Большинство согласилось пойти навстречу спортсмену.

Разрешение выдали с условием: перед входом в зал председатель совета должен лично удостовериться в личности депутата, увидев его лицо без маски. На официальных церемониях рестлер также намерен появляться без нее.

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9 ноября Билли Кен Кид впервые пришел на пленарное заседание - в строгом деловом костюме и золотистой маске. По данным издания, он стал первым депутатом-рестлером в маске в префектуре Хёго, посетившим пленарное заседание.

Несмотря на многолетнюю карьеру в рестлинге, превращать заседания в шоу Кид не собирается. «Хочу сохранять спокойствие и работать так же, как всегда, оставаясь самим собой», - заявил он.

Билли Кен Кид уже много лет занимается общественной деятельностью в Каваниси: организует спортивные мероприятия и посещает социальные учреждения. Одним из главных направлений депутатской работы спортсмен назвал поддержку семей с детьми и решение повседневных проблем горожан.