12 ноября 2026, 19:57 Валерия Леонова

Венеция, Амстердам и неожиданные соседи: названы 10 самых тихих городов мира для путешествий в 2027 году

Венеция, Амстердам и неожиданные соседи: названы 10 самых тихих городов мира для путешествий в 2027 году

Оказывается, за тишиной и спокойствием необязательно отправляться в горы или маленькие деревушки. Даже среди крупных туристических городов есть места, где можно отдохнуть от автомобильного шума. В новом международном рейтинге самых тихих городов для путешествий в 2027 году все десять первых мест заняли европейские направления.

Причем в списке оказались не только романтичная Венеция, но и такие оживленные мегаполисы, как Барселона, Милан и Амстердам.

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Рейтинг подготовила британская компания Avanti Travel Insurance, сообщает Euronews.

Исследователи решили выяснить, какие популярные туристические города позволяют путешественникам проводить больше времени вдали от оживленных автомобильных магистралей.

За основу взяли список 100 ведущих туристических городов мира за 2025 год, составленный аналитической компанией Euromonitor International.

Для каждого города изучили территорию в радиусе двух километров от центра, подсчитав протяженность крупных дорог и пешеходных улиц. Чем меньше автомобильных магистралей и больше пространств, свободных от машин, тем выше оказывался город в рейтинге.

Дополнительно эксперты изучили местные ограничения, способствующие снижению шума, - от установленных часов тишины до ограничений ночных авиарейсов.

При этом исследование не предполагало непосредственного измерения уровня шума. Поэтому речь идет прежде всего о городах с благоприятными условиями для спокойных прогулок, а не о местах, где гарантированно царит тишина.

Венеция - город, где вместо автомобилей лодки

Первое место досталось итальянской Венеции, и это, пожалуй, самый закономерный результат исследования.

В радиусе двух километров от центра города аналитики обнаружили лишь около двух километров оживленных дорог. Зато протяженность улиц, свободных от автомобилей, превышает 170 километров.

В исторической части Венеции привычный для крупных городов автомобильный шум заменяют звуки воды, шагов по мостовым и движения лодок по каналам.

Эксперт по путешествиям Сара Родригес советует знакомиться с городом ранним утром, когда туристов еще немного. Именно в эти часы, по ее словам, можно увидеть ту Венецию, которую большинство путешественников пропускает.

Лиссабон - трамваи, сады и виды на реку

Вторую строчку заняла столица Португалии. Лиссабон получил высокую оценку благодаря сравнительно небольшой протяженности оживленных дорог в центральной части. Кроме того, в местном аэропорту действуют ограничения на ночные полеты.

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Для спокойного отдыха путешественникам рекомендуют не ограничиваться популярными смотровыми площадками и историческими кварталами.

Одно из мест, на которое обращает внимание Сара Родригес, - сады Фонда Галуста Гюльбенкяна. Здесь можно совместить прогулку среди зелени с посещением художественных коллекций.

Амстердам - спокойствие вдоль каналов

Третье место занял Амстердам, который ежегодно привлекает огромное количество туристов.

В столице Нидерландов исследователи насчитали более 30 километров улиц без автомобильного движения.

Однако эксперты советуют внимательно выбирать район проживания. По словам экспертов, за пределами наиболее посещаемых туристами кварталов можно найти более спокойные места, сохранив при этом удобный доступ к музеям, каналам, кафе и достопримечательностям.

10 самых тихих городов мира на 2027 год

  1. Венеция, Италия
  2. Лиссабон, Португалия
  3. Амстердам, Нидерланды
  4. Барселона, Испания
  5. Брюссель, Бельгия
  6. Афины, Греция
  7. Цюрих, Швейцария
  8. Милан, Италия
  9. Флоренция, Италия
  10. Стокгольм, Швеция

Любопытно, что Италия представлена сразу тремя городами - Венецией, Миланом и Флоренцией. Ни одна другая страна не получила столько мест в первой десятке.

А вот привычно ассоциирующиеся с тишиной и размеренным образом жизни североевропейские столицы оказались представлены лишь Стокгольмом, замкнувшим список.

Авторы исследования не ограничились европейскими направлениями.

Сара Родригес также предложила несколько мест для путешественников, которым хочется отдохнуть от городской суеты на других континентах.

Среди ее рекомендаций - исторический город Хойан во Вьетнаме, остров Ламу у побережья Кении, американский штат Нью-Мексико, бразильский Парати и город Нельсон в Новой Зеландии.

Эти направления не входят в основную десятку рейтинга, а представляют собой отдельные рекомендации эксперта.

Главный вывод исследования прост: даже в популярных туристических городах можно найти относительно спокойную атмосферу. Иногда для этого достаточно уйти с оживленной улицы, выбрать пешеходный маршрут или поселиться немного дальше от туристического центра.

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