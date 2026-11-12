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В Нью-Йорке обрушился жилой дом: восемь погибших, среди пострадавших - дети

В Нью-Йорке обрушился жилой дом: восемь погибших, среди пострадавших - дети

В нью-йоркском районе Бруклин продолжается масштабная спасательная операция на месте обрушения трехэтажного жилого дома. По последним данным пожарной службы города, погибли восемь человек, еще 19 получили травмы. Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди.

Следователи выясняют, могла ли трагедия быть связана со строительными работами на соседнем участке.

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Как сообщает Associated Press, здание обрушилось в среду, 11 ноября, около 16:00 по местному времени (23:00 по Риге), на Флэтбуш-авеню в Бруклине.

Трехэтажный дом буквально провалился в котлован соседней стройки. От здания, в котором находились квартиры и коммерческое помещение, осталась груда кирпичей, деревянных балок и искореженных конструкций.

Повреждения получил и стоящий рядом дом: у него обрушилась часть наружной стены, обнажив внутренние помещения.

На место происшествия прибыли около 250 пожарных, полицейских и спасателей. Работы продолжались всю ночь.

Из-под завалов спасли беременную женщину

Спасателям приходилось вручную разбирать обломки, использовать специальные инструменты и поисковых собак. Операцию осложняла неустойчивость сохранившихся конструкций и опасность повторного обрушения.

Среди людей, которых удалось извлечь из-под завалов живыми, оказалась беременная женщина. Ее супруг, находившийся неподалеку, несколько часов ждал известий о судьбе жены.

По данным пожарной службы, четверо пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии, еще пятеро получили серьезные травмы, а десять человек отделались менее тяжелыми повреждениями.

Среди жертв и пострадавших есть дети. Власти сообщили, что трагедия затронула как минимум семерых несовершеннолетних, однако пока не уточнили, сколько из них погибли.

Травмы также получили трое пожарных, участвовавших в спасательных работах.

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Одним из погибших стал 26-летний строитель Хосе Луис Кагуана, выходец из Эквадора. У мужчины остались маленький ребенок и беременная жена, ожидающая рождения второго малыша.

Главный вопрос, на который теперь предстоит ответить следствию, - почему обрушилось здание, простоявшее почти столетие.

Дом был построен в 1930 году. Непосредственно рядом с ним велись земляные работы, связанные со строительством нового здания.

По данным городских властей, на участке имелось разрешение на строительство трехэтажного объекта. При этом проект более высокого, девятиэтажного здания еще ожидал согласования.

Как выяснило Associated Press, ранее уже обращали внимание на нарушения при проведении работ. В марте строительной компании предписали остановить работы из-за недостаточных мер защиты соседних зданий. В апреле проверка показала, что работы продолжались, несмотря на запрет. В мае после устранения замечаний строительство разрешили возобновить.

Однако пока нет доказательств того, что именно эти обстоятельства стали причиной обрушения.

Расследованием занимается городской Департамент строительства. Окружная прокуратура Бруклина также проверяет, могли ли действия или нарушения со стороны участников строительного проекта способствовать трагедии.

Обрушение привело к перекрытию нескольких улиц. Специалисты проверяют устойчивость соседних зданий, поскольку существует опасность дальнейшего разрушения конструкций.

Для обеспечения спасательных работ пришлось временно отключить водоснабжение примерно в ста зданиях поблизости

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее огромной трагедией для города.

По словам представителей экстренных служб, разбор завалов может занять несколько дней. Спасатели продолжают поиски, несмотря на сложные и опасные условия. Окончательное число жертв пока не установлено.

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