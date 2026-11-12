В Астане из окна здания выбросили восемь чемоданов с долларами: денежный дождь совпал с антикоррупционным скандалом

Необычные кадры из столицы Казахстана разошлись по соцсетям: под окнами жилого комплекса обнаружили разбросанные пачки купюр, похожих на стодолларовые банкноты.

Происшествие связывают с задержанием руководителей двух крупнейших государственных компаний страны, однако официально эта связь пока не подтверждена.

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Как сообщает Tengrinews, 12 ноября возле жилого комплекса Atlant на улице Кунаева в Астане обнаружили многочисленные пачки банкнот. На распространившихся видеозаписях видны купюры, лежащие на тротуаре, и сотрудники полиции.

Один из полицейских на записи говорит, что номинал банкнот составляет 100 долларов, однако подтвердить их подлинность не может.

Журналисты Tengrinews приехали к жилому комплексу и сопоставили собственные фотографии с видеозаписями очевидцев.

В социальных сетях утверждают, что из окна выбросили восемь чемоданов с наличными. Называются и огромные суммы - от нескольких миллионов до 80 миллионов долларов. Однако ни количество чемоданов, ни сумма, ни происхождение денег официально не установлены.

В тот же день стало известно о задержаниях

История с разбросанными долларами получила особый резонанс на фоне громкого коррупционного расследования.

12 ноября правоохранительные органы Казахстана подтвердили, что днем ранее сотрудники антикоррупционной службы задержали председателя правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова и руководителя национальной железнодорожной компании «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) Елжаса Отыншиева.

Вместе с ними были задержаны и другие лица. Все они подозреваются в совершении коррупционного преступления, сообщает Reuters.

Следственные действия продолжаются, однако подробности дела не раскрываются в интересах расследования.

В соцсетях появились предположения, что обнаруженные чемоданы могли иметь отношение к этим задержаниям. Но правоохранительные органы пока не подтвердили, что деньги принадлежат кому-либо из подозреваемых.

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Что известно о жилом комплексе

Atlant - крупный жилой квартал бизнес-класса в районе Есиль, между улицами Кунаева и Сарайшык.

По информации казахстанского издания Kursiv, комплекс состоит из 12 домов высотой от 8 до 21 этажа. Всего в нем около двух тысяч квартир. Первые здания были сданы в эксплуатацию в 2021 году, а шестая очередь - в 2024-м. Неподалеку расположены офисы крупных государственных компаний.

Пока остается неизвестным, были ли обнаруженные банкноты настоящими и кому они принадлежали.

В Казахстане хранение крупных сумм наличными само по себе не запрещено. Если деньги изымаются в рамках уголовного расследования, их могут признать вещественными доказательствами. При этом необходимо установить владельца, происхождение средств и обстоятельства их обнаружения.

При необходимости банкноты направляют на экспертизу, а изъятую сумму официально фиксируют. Однако признание денег вещественным доказательством не означает их конфискации. Если будет установлен законный владелец и не окажется оснований для удержания средств, их могут вернуть.

В противном случае решение о конфискации принимает суд при наличии предусмотренных законом оснований.