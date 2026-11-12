Трое физиков предсказали конец света 13 ноября 2026 года

Пятница, 13 ноября 2026 года, обещает стать особенной датой - по крайней мере, для любителей апокалиптических прогнозов. Именно на этот день трое учёных ещё в 1960 году назначили своеобразный «конец света». Причём речь шла не о пророчествах, мистике или древних календарях, а о вполне серьёзной математической модели, опубликованной в одном из самых авторитетных научных журналов мира.

О необычном прогнозе, которому исполняется 66 лет, напоминает немецкий журнал Der Spiegel. Его авторами стали австрийско-американский физик Хайнц фон Ферстер и его коллеги Патриция Мора и Лоуренс Амиот из Иллинойского университета.

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В 1960 году исследователи опубликовали в журнале Science работу, посвящённую стремительному росту населения Земли. Они обнаружили любопытную закономерность: на протяжении многих столетий человечество не просто увеличивалось в численности - скорость этого роста тоже возрастала.

Учёные попытались описать процесс математической формулой. И получили поразительный результат: если историческая тенденция продолжится без изменений, примерно в 2026 году численность населения Земли должна будет устремиться к бесконечности.

Разумеется, речь не шла о буквальном появлении бесконечного количества людей. Подобный результат означал, что математическая модель достигает точки, за которой перестаёт давать физически осмысленные прогнозы.

Почему именно пятница, 13 ноября?

Самое интересное, что точная дата предполагаемого апокалипсиса была выбрана не в результате сложных вычислений.

Расчёты указывали на 2026 год с определённой погрешностью. А вот конкретный день Хайнц фон Ферстер выбрал с долей иронии.

Пятница, 13 ноября, прекрасно подходила для эффектного прогноза: сочетание пятницы и 13-го числа давно считается несчастливым в западной культуре. Кроме того, 13 ноября было днём рождения самого физика.

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Так математическая гипотеза получила дату, достойную сценария голливудского фильма-катастрофы.

Почему конца света не будет?

За прошедшие десятилетия демографическая ситуация существенно изменилась.

Во второй половине XX века рост населения действительно ускорялся, однако впоследствии рождаемость во многих странах начала снижаться. На это повлияли урбанизация, повышение уровня образования, доступность контрацепции и другие социальные изменения.

Сегодня население Земли составляет примерно 8,3 миллиарда человек. Оно продолжает расти, но уже значительно медленнее, чем предполагала экстраполяция исторических тенденций.

Современные демографические прогнозы ООН предполагают, что население планеты достигнет максимума примерно в середине 2080-х годов - около 10,3 миллиарда человек, после чего начнёт постепенно сокращаться.

Таким образом, знаменитая формула 1960 года оказалась не предсказанием гибели человечества, а любопытным примером того, насколько неожиданными могут быть результаты математического моделирования.

И всё-таки у этой истории есть приятная сторона. Если верить старому научному прогнозу, человечеству осталось совсем немного времени. А если верить современной демографии - впереди у нас ещё достаточно пятниц, 13-го, чтобы успеть как следует их испугаться.