Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп

В четверг, 12 ноября, в центре американской столицы, примерно в полутора километрах от Белого дома, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения. Вооруженный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе, затем продолжил стрелять на улице и укрылся в жилом здании. Операция полиции завершилась после того, как подозреваемый выстрелил в себя.

Как сообщает Associated Press, трагедия произошла утром в оживленном районе Логан-Серкл, где расположены жилые дома, магазины, рестораны и спортивные клубы.

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Первые выстрелы прозвучали около 8 часов утра по местному времени (15:00 по Риге) в фитнес-центре VIDA Fitness. В тот момент в зале находились десятки посетителей.

Один из очевидцев, Джеймс Спеллман, рассказал AP, что в спортзале было около 50 человек. Он услышал выстрелы и увидел, как один из посетителей упал на пол. Пострадавший получил смертельное ранение в шею.

Люди бросились к выходам или пытались найти укрытие. По словам свидетелей, после первых выстрелов внутри здания стрельба продолжилась снаружи.

По предварительным данным следствия, нападавший также открыл огонь в районе расположенной поблизости многоуровневой парковки. Один из пострадавших был ранен в лифте.

Всего жертвами нападения стали пять человек. Один погиб, четверо доставлены в больницы. Состояние одного из раненых оценивается как критическое, травмы остальных троих не представляют непосредственной угрозы для жизни.

После нападения мужчина укрылся в квартире на седьмом этаже соседнего жилого здания.

На место прибыли многочисленные подразделения полиции, включая спецназ. К операции подключились сотрудники ФБР и федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Подозреваемый открыл огонь в сторону полицейских, пытавшихся установить с ним контакт. Затем переговорщики около часа убеждали его сдаться.

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По словам исполняющего обязанности начальника полиции Вашингтона Джеффри Кэрролла, в какой-то момент сотрудники услышали выстрел из квартиры. После этого было принято решение проникнуть внутрь.

Подозреваемого обнаружили с огнестрельным ранением, которое он, по данным полиции, нанес себе сам. Associated Press сообщает, что мужчина покончил с собой.

Полиция также выясняет обстоятельства возможного конфликта подозреваемого с объединением владельцев квартир в жилом здании. Пока не установлено, связан ли этот конфликт непосредственно со стрельбой.

Из-за стрельбы изменили маршрут кортежа Мелании Трамп

Происшествие затронуло и Белый дом. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сообщила, что администрация президента была оперативно проинформирована о происходящем.

В это время первая леди США Мелания Трамп направлялась на объединенную военную базу Эндрюс в штате Мэриленд. Ее кортеж выехал из Белого дома в 8:22 утра, однако из-за чрезвычайной ситуации служба безопасности изменила маршрут.

Мелания Трамп должна была вместе с супругой вице-президента США Ушей Вэнс отправиться на военную базу Форт-Ракер в Алабаме для встреч с семьями военнослужащих и школьниками в преддверии Дня благодарения.

По имеющейся информации, инцидент привел к задержке поездки, но не к отмене запланированных мероприятий.

Стрельба вызвала масштабную полицейскую операцию. Несколько улиц в районе Логан-Серкл были перекрыты, над местом происшествия кружили вертолеты, а жителям ближайших домов рекомендовали оставаться внутри помещений. В расположенных поблизости школах временно ограничили вход и выход.

Район Логан-Серкл находится примерно в полутора километрах к северу от Белого дома и считается одним из оживленных кварталов Вашингтона.

Личности погибшего и раненых пока официально не раскрываются. Следователи продолжают устанавливать последовательность событий и мотивы нападения.