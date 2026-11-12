12 ноября 2026, 18:27 Валерия Леонова

Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп

Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп

В четверг, 12 ноября, в центре американской столицы, примерно в полутора километрах от Белого дома, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения. Вооруженный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе, затем продолжил стрелять на улице и укрылся в жилом здании. Операция полиции завершилась после того, как подозреваемый выстрелил в себя.

Как сообщает Associated Press, трагедия произошла утром в оживленном районе Логан-Серкл, где расположены жилые дома, магазины, рестораны и спортивные клубы.

Читайте нас также

Первые выстрелы прозвучали около 8 часов утра по местному времени (15:00 по Риге) в фитнес-центре VIDA Fitness. В тот момент в зале находились десятки посетителей.

Один из очевидцев, Джеймс Спеллман, рассказал AP, что в спортзале было около 50 человек. Он услышал выстрелы и увидел, как один из посетителей упал на пол. Пострадавший получил смертельное ранение в шею.

Люди бросились к выходам или пытались найти укрытие. По словам свидетелей, после первых выстрелов внутри здания стрельба продолжилась снаружи.

По предварительным данным следствия, нападавший также открыл огонь в районе расположенной поблизости многоуровневой парковки. Один из пострадавших был ранен в лифте.

Всего жертвами нападения стали пять человек. Один погиб, четверо доставлены в больницы. Состояние одного из раненых оценивается как критическое, травмы остальных троих не представляют непосредственной угрозы для жизни.

После нападения мужчина укрылся в квартире на седьмом этаже соседнего жилого здания.

На место прибыли многочисленные подразделения полиции, включая спецназ. К операции подключились сотрудники ФБР и федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Подозреваемый открыл огонь в сторону полицейских, пытавшихся установить с ним контакт. Затем переговорщики около часа убеждали его сдаться.

Читайте Mixer
Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп

Стрельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи в гороскопе на пятницу 13 ноября
Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп

Мемы про психологию: ржёшь над тревожностью, а потом проверяешь, закрыл ли…
Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп

15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится…
Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп

Тест по блинам: как вы их едите и что эта привычка может рассказать о…

По словам исполняющего обязанности начальника полиции Вашингтона Джеффри Кэрролла, в какой-то момент сотрудники услышали выстрел из квартиры. После этого было принято решение проникнуть внутрь.

Подозреваемого обнаружили с огнестрельным ранением, которое он, по данным полиции, нанес себе сам. Associated Press сообщает, что мужчина покончил с собой.

Полиция также выясняет обстоятельства возможного конфликта подозреваемого с объединением владельцев квартир в жилом здании. Пока не установлено, связан ли этот конфликт непосредственно со стрельбой.

Из-за стрельбы изменили маршрут кортежа Мелании Трамп

Происшествие затронуло и Белый дом. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сообщила, что администрация президента была оперативно проинформирована о происходящем.

В это время первая леди США Мелания Трамп направлялась на объединенную военную базу Эндрюс в штате Мэриленд. Ее кортеж выехал из Белого дома в 8:22 утра, однако из-за чрезвычайной ситуации служба безопасности изменила маршрут.

Мелания Трамп должна была вместе с супругой вице-президента США Ушей Вэнс отправиться на военную базу Форт-Ракер в Алабаме для встреч с семьями военнослужащих и школьниками в преддверии Дня благодарения.

По имеющейся информации, инцидент привел к задержке поездки, но не к отмене запланированных мероприятий.

Стрельба вызвала масштабную полицейскую операцию. Несколько улиц в районе Логан-Серкл были перекрыты, над местом происшествия кружили вертолеты, а жителям ближайших домов рекомендовали оставаться внутри помещений. В расположенных поблизости школах временно ограничили вход и выход.

Район Логан-Серкл находится примерно в полутора километрах к северу от Белого дома и считается одним из оживленных кварталов Вашингтона.

Личности погибшего и раненых пока официально не раскрываются. Следователи продолжают устанавливать последовательность событий и мотивы нападения.

google news Подпишитесь на нас
Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп

Мемы про психологию: ржёшь над тревожностью, а потом проверяешь, закрыл ли…
Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп

15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится…

В мире

Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
12 ноября, 18:27
Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп
12 ноября, 16:02
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
12 ноября, 15:27 15:27
Даже Duolingo могут заблокировать: ЕС хочет запретить приложениям заставлять нас возвращаться каждый день
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
12 ноября, 14:30 14:30
Скандал вокруг главы Nvidia разрастается: предполагаемая китайская шпионка вернулась в Пекин, а у миллиардера обнаружили ещё один роман
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
ВИДЕО
12 ноября, 14:06 14:06
Часовой отчитал главу Пентагона за смех у Могилы Неизвестного солдата
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
12 ноября, 13:41 13:41
Трое физиков предсказали конец света 13 ноября 2026 года
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
12 ноября, 10:58 10:58
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
12 ноября, 08:58 08:58
Неожиданная ошибка на границе ЕС грозит путешественникам штрафами до 10 000 евро
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
11 ноября, 19:58 19:58
Пассажир заявил о бомбе и попытался прорваться к пилотам: тревога на борту United Airlines
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
11 ноября, 18:27 18:27
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
11 ноября, 17:58 17:58
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы

Латвия

Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 17:29
Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь
12 ноября, 16:43
Газ в Европе подешевел на 20%, но Латвию предупреждают о новом скачке цен: чего ждать этой зимой
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 15:02 15:02
VID разошлёт жителям Латвии тысячи писем из-за наличных денег на банковских счетах: кому они придут и что нужно делать
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 13:02 13:02
В Латвии становится холоднее: к вечеру температура приблизится к нулю, ожидается мокрый снег
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 11:28 11:28
Латвийская компания Park Expert получила штраф больше своей годовой прибыли
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 10:29 10:29
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 09:58 09:58
Новое правительство Латвии может оказаться старой командой с одним исключением
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 09:28 09:28
Семь человек без документов ехали в багажнике и салоне автомобиля через Латгалию
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 08:29 08:29
Почему планы Кулбергса сэкономить миллиарды вызвали тревогу у экономистов
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 07:59 07:59
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
11 ноября, 20:59 20:59
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки

ЧП

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
10 ноября, 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
12 ноября, 12:30
Джонни Депп получил минимальный гонорар за первую крупную роль после «отмены»
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
11 ноября, 20:29
Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
11 ноября, 15:28
Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты
11 ноября, 13:44
Умер актер Стейси Кич, звезда фильмов «Толстяк» и «Американская история Икс»
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу

Mixer

Ржаные тосты с селёдкой: печёная свёкла снизу, яблоко сверху
12 ноября, 18:10
Стрельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи в гороскопе на пятницу 13 ноября
Ржаные тосты с селёдкой: печёная свёкла снизу, яблоко сверху
12 ноября, 16:58
Мемы про психологию: ржёшь над тревожностью, а потом проверяешь, закрыл ли дверь в четвёртый раз
Ржаные тосты с селёдкой: печёная свёкла снизу, яблоко сверху
12 ноября, 16:28
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее
12 ноября, 15:58
Тест по блинам: как вы их едите и что эта привычка может рассказать о характере
12 ноября, 15:29
Этот картофельный суп спасает, когда в холодильнике почти пусто: нужна всего горсть обычных продуктов
12 ноября, 15:15
Школьная арифметика для взрослых: два квадрата под корнем, четвёрка снаружи
12 ноября, 13:58
Каррисильд: датские бутерброды с селёдкой, яблоком и нежным соусом
12 ноября, 13:10
Ржаные тосты с селёдкой: печёная свёкла снизу, яблоко сверху

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
12 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии Софии не хватает 259 евро
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
11 ноября, 16:57
«Зеленая лампа»: семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты терапии 2,5-летней Софии
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма

Спорт

Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
12 ноября, 16:26
«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Кэррика после провального начала сезона
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
12 ноября, 11:58
Остапенко и Се выиграли важный матч на WTA Finals и сохранили шансы на полуфинал
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас