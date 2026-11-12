Скандал вокруг главы Nvidia разрастается: предполагаемая китайская шпионка вернулась в Пекин, а у миллиардера обнаружили ещё один роман

История, в которой переплелись супружеская неверность, подозрения в международном шпионаже и миллиардные поставки компьютерных чипов, получила неожиданное продолжение. Китайская предпринимательница Элис Хуанг, которую американская разведка подозревает в работе на Пекин, вернулась в Китай. Одновременно американские СМИ сообщили о ещё одной предполагаемой внебрачной связи главы Nvidia Дженсена Хуанга - на этот раз с высокопоставленной сотрудницей собственной компании.

По информации Bloomberg, Элис Хуанг сейчас находится в Пекине. Источники агентства утверждают, что китайским органам государственной безопасности известно о её местонахождении. Когда именно предпринимательница вернулась в Китай, почему она покинула прежнее место жительства и чем занимается сейчас, неизвестно.

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Хуанг оказалась в центре международного скандала после сообщений американских СМИ о её романтических отношениях с 63-летним основателем и генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом - одним из самых влиятельных руководителей мировой технологической индустрии.

По данным The New York Times, американские спецслужбы пришли к выводу, что предпринимательница была связана с Министерством государственной безопасности Китая и передавала информацию Пекину. Однако доказательства, на которых основаны эти выводы, публично не представлены.

Китайские власти категорически отвергают обвинения в шпионаже, называя их безосновательными.

Вторая женщина в центре скандала

Пока американские власти пытаются выяснить, могла ли предполагаемая китайская разведчица получить доступ к конфиденциальной информации, появилась новая история о личной жизни главы Nvidia.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников компании, Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с 48-летней Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia, отвечающей за технологии в сфере здравоохранения.

Пауэлл работает в компании с 2008 года, а в 2017 году получила должность вице-президента. Она непосредственно подчиняется генеральному директору.

По словам двух сотрудников Nvidia, в марте 2026 года во время корпоративной конференции в Сан-Хосе Хуанг и Пауэлл были сняты на видео в момент проявления взаимной нежности. При этом сама газета подчёркивает, что не располагает этой видеозаписью.

Источники утверждают, что об их предполагаемых отношениях внутри компании знали уже давно.

Ситуация вызывает вопросы не только личного, но и корпоративного характера. Внутренний кодекс Nvidia требует избегать конфликтов интересов, в том числе связанных с романтическими отношениями между сотрудниками, особенно если один из них непосредственно подчиняется другому.

Миллиарды долларов и подозрительные поставки чипов

Но наиболее серьёзные последствия для Nvidia могут быть связаны не с личной жизнью её руководителя, а с деятельностью компании Megaspeed International, с которой была связана Элис Хуанг.

Зарегистрированная в Сингапуре Megaspeed закупала высокопроизводительные процессоры Nvidia и предоставляла вычислительные мощности клиентам, в том числе китайским технологическим корпорациям.

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По информации американских СМИ, за последние два года компания приобрела оборудование Nvidia более чем на 4,8 миллиарда долларов.

Издание The Information сообщило, что Элис Хуанг вместе с родственниками и деловыми партнёрами могла участвовать в создании сети компаний, через которую китайские заказчики получали доступ к передовым американским процессорам.

По сведениям источников издания, речь может идти примерно о 240 тысячах чипов Nvidia различных моделей, включая H100 и H200, общей стоимостью не менее 7,5 миллиарда долларов.

Эти сведения пока не являются установленными фактами нарушения экспортного законодательства. Nvidia ранее заявляла, что не обнаружила доказательств незаконной переправки её оборудования в Китай.

Расследование, иск акционеров и угроза отставки

7 ноября Дженсен Хуанг сообщил совету директоров Nvidia о своей внебрачной связи. Впоследствии он признал неверность и публично извинился перед супругой и семьёй.

8 ноября совет директоров объявил о начале независимого расследования. Его цель - установить, не стал ли руководитель компании объектом иностранной разведывательной операции и не оказались ли под угрозой коммерческие секреты Nvidia.

Компания подчеркнула, что пока не располагает основаниями считать, что конфиденциальная информация или национальная безопасность США пострадали.

На этом неприятности не закончились. Акционер Nvidia Марк Кистенмахер подал коллективный иск, обвинив руководство компании в сокрытии информации, которая могла повлиять на решения инвесторов.

Скандал уже отразился на стоимости акций технологического гиганта. На фоне сообщений о расследовании и новых подробностей личной жизни Хуанга котировки Nvidia резко снизились.

По информации американских деловых изданий, совет директоров также обсуждал дальнейшее пребывание Дженсена Хуанга на посту генерального директора. Однако сообщения о возможной отставке пока не означают, что решение об увольнении принято.

Ситуация особенно чувствительна для Nvidia, поскольку Хуанг не просто руководит компанией, но и является её сооснователем, главным публичным лицом и одним из ключевых архитекторов её превращения в лидера рынка процессоров для искусственного интеллекта.

Таким образом, история, начавшаяся с сообщений о личных отношениях миллиардера и китайской предпринимательницы, превратилась в масштабный корпоративный и политический скандал. Теперь расследователям предстоит ответить на главный вопрос: ограничилась ли эта история нарушением личных и корпоративных обязательств или действительно затронула интересы национальной безопасности США.