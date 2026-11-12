Неожиданная ошибка на границе ЕС грозит путешественникам штрафами до 10 000 евро

Путешественники, покинувшие Шенгенскую зону в установленный срок, рискуют столкнуться с обвинениями в нарушении миграционных правил. Причина - сбои новой европейской системы въезда и выезда EES, которая иногда не фиксирует пересечение границы. В результате турист может получить предупреждение о штрафе в 10 000 евро и даже запрете на въезд в Европу.

О проблеме сообщило британское издание о защите прав потребителей Which?. По данным организации, десятки читателей рассказали о похожих ситуациях. Некоторые обнаруживали ошибку только при следующей поездке, когда пограничники проверяли их документы, пишет euronews.com

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Один из таких случаев произошел с британской писательницей Джоджо Мойес, автором романа «До встречи с тобой». В октябре, прибыв в Марсель, она узнала, что ее предыдущий выезд из Шенгенской зоны не был зарегистрирован. До этого, в мае, писательница посещала Португалию.

Сотрудники пограничной службы предупредили Мойес, что из-за ошибки она может получить штраф до 10 000 евро и двухлетний запрет на въезд, если вернется в Европу до исправления записи. Таким образом, даже туристы, не нарушавшие правила пребывания, могут столкнуться с серьезными последствиями из-за некорректных данных.

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Проблема связана с принципом работы EES. Если система не регистрирует выезд, дни пребывания человека продолжают учитываться, хотя фактически он уже покинул Шенгенскую зону. При этом отдельного уведомления о возможном превышении разрешенного срока путешественник не получает. Ошибка может обнаружиться лишь при следующем пересечении границы.

EES постепенно внедряли с октября 2025 года, а с 10 апреля 2026-го система стала обязательной для 29 стран. Она заменила традиционные паспортные штампы цифровой регистрацией въездов и выездов.

Система охватывает страны Шенгенской зоны, кроме Кипра и Ирландии, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. Ее задача - автоматически отслеживать соблюдение правила, согласно которому граждане стран, не входящих в ЕС, могут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Ранее запуск EES уже сопровождался задержками на пограничных пунктах. Некоторые страны даже смягчали проверки, чтобы уменьшить очереди. Теперь к проблемам с пропускной способностью границ добавился риск ошибочного учета сроков пребывания.