Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс

Необычный аукцион прошел на северо-востоке страны, в провинции Хэйлунцзян. Квартиру на седьмом этаже выставили с начальной ценой всего один юань, а минимальный шаг ставки составлял 0,01 юаня. Несмотря на почти нулевую стоимость, за лот развернулась серьезная борьба.

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В торгах участвовали 1677 человек. Они сделали более тысячи ставок, прежде чем один из покупателей предложил максимальные 11 юаней и стал победителем. Об этом сообщает South China Morning Post.

Новый владелец не собирается переезжать в Хэйлунцзян. По его словам, квартира будет служить ему зимней дачей, куда он сможет приезжать во время поездок.

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Впрочем, заплатить придется не только за саму недвижимость. При оформлении сделки покупателю предстоит внести около 2000 юаней (примерно 300 долларов) налогов. Для сравнения: рыночную стоимость квартиры оценивают приблизительно в 40 000 юаней.

Организаторы объяснили необычную цену рекламной акцией торговой платформы. Она взяла на себя разницу между итоговой ставкой и стоимостью недвижимости.

Однако юристы предупреждают, что покупка жилья за бесценок может обернуться неприятностями. У такой недвижимости иногда обнаруживаются проблемы с правами собственности, неоплаченные налоги или долги за коммунальные услуги. В результате выгодная сделка рискует закончиться судебными разбирательствами.