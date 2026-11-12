12 ноября 2026, 10:58

Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс

Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс

Житель Китая внезапно стал владельцем двухкомнатной квартиры площадью 68 квадратных метров всего за 11 юаней (около 1,7 доллара). Недвижимость продали на онлайн-аукционе в рамках знаменитой распродажи 11.11, однако за символической ценой скрываются дополнительные расходы.

Необычный аукцион прошел на северо-востоке страны, в провинции Хэйлунцзян. Квартиру на седьмом этаже выставили с начальной ценой всего один юань, а минимальный шаг ставки составлял 0,01 юаня. Несмотря на почти нулевую стоимость, за лот развернулась серьезная борьба.

Читайте нас также

В торгах участвовали 1677 человек. Они сделали более тысячи ставок, прежде чем один из покупателей предложил максимальные 11 юаней и стал победителем. Об этом сообщает South China Morning Post.

Новый владелец не собирается переезжать в Хэйлунцзян. По его словам, квартира будет служить ему зимней дачей, куда он сможет приезжать во время поездок.

Читайте Mixer
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс

Новый оттенок лака для ногтей бросает вызов классическим зимним цветам и…
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс

Смешные картинки на день и лучше сейчас
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс

Она поправляет шарфик, а художник меняет детали: найдите 3 отличия
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс

Девы, Козероги, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 13…

Впрочем, заплатить придется не только за саму недвижимость. При оформлении сделки покупателю предстоит внести около 2000 юаней (примерно 300 долларов) налогов. Для сравнения: рыночную стоимость квартиры оценивают приблизительно в 40 000 юаней.

Организаторы объяснили необычную цену рекламной акцией торговой платформы. Она взяла на себя разницу между итоговой ставкой и стоимостью недвижимости.

Однако юристы предупреждают, что покупка жилья за бесценок может обернуться неприятностями. У такой недвижимости иногда обнаруживаются проблемы с правами собственности, неоплаченные налоги или долги за коммунальные услуги. В результате выгодная сделка рискует закончиться судебными разбирательствами.

google news Подпишитесь на нас
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс

Смешные картинки на день и лучше сейчас
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс

Девы, Козероги, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 13…

В мире

Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
12 ноября, 10:58
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс
12 ноября, 08:58
Неожиданная ошибка на границе ЕС грозит путешественникам штрафами до 10 000 евро
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
11 ноября, 19:58 19:58
Пассажир заявил о бомбе и попытался прорваться к пилотам: тревога на борту United Airlines
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
11 ноября, 18:27 18:27
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
11 ноября, 17:58 17:58
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
11 ноября, 15:58 15:58
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
11 ноября, 13:59 13:59
Производителям популярных препаратов для похудения предъявили тысячи претензий из-за опасных осложнений
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
11 ноября, 11:37 11:37
Группу Twenty One Pilots увековечили в науке: в ее честь назвали жука, застрявшего в янтаре возрастом 53 млн лет
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
11 ноября, 11:07 11:07
Иран отверг обвинения Франции в совершении кибератак на холодильники в супермаркетах
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
11 ноября, 10:32 10:32
Названы лучшие горнолыжные курорты мира 2026 года: кто вошел в число победителей World Ski Awards
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
11 ноября, 10:05 10:05
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму

Латвия

На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
12 ноября, 10:29
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок
12 ноября, 09:58
Новое правительство Латвии может оказаться старой командой с одним исключением
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
12 ноября, 09:28 09:28
Семь человек без документов ехали в багажнике и салоне автомобиля через Латгалию
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
12 ноября, 08:29 08:29
Почему планы Кулбергса сэкономить миллиарды вызвали тревогу у экономистов
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
12 ноября, 07:59 07:59
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 20:59 20:59
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 20:29 20:29
Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 19:27 19:27
В Латвии обнаружена возможная утечка 125 млн SMS: затронуты банки, airBaltic и служба 112
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 18:59 18:59
Глава Банка Латвии призвал сократить число работников госсектора
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 17:39 17:39
В Латвии станет меньше министерств: Кулбергс обещает представить план сокращений уже на этой неделе
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 16:28 16:28
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета

ЧП

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
10 ноября, 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
11 ноября, 20:29
Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
11 ноября, 15:28
Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
11 ноября, 13:44
Умер актер Стейси Кич, звезда фильмов «Толстяк» и «Американская история Икс»
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
10 ноября, 12:58
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год

Mixer

Пять романов о деньгах, которые заменят курс финансовой грамотности
12 ноября, 10:50
Тест на характер: выберите одну из 9 шахматных фигур и узнайте, кто вы на доске жизни - серый кардинал, надёжная ладья или пешка, мнящая себя ферзём
Пять романов о деньгах, которые заменят курс финансовой грамотности
12 ноября, 10:20
Козероги, Тельцы, Скорпионы и Девы в ультракоротком гороскопе на пятницу 13 ноября (+совет)
Пять романов о деньгах, которые заменят курс финансовой грамотности
12 ноября, 09:56
Новый оттенок лака для ногтей бросает вызов классическим зимним цветам и выглядит невероятно элегантно.
12 ноября, 09:40
Смешные картинки на день и лучше сейчас
12 ноября, 09:25
Она поправляет шарфик, а художник меняет детали: найдите 3 отличия
12 ноября, 09:09
Девы, Козероги, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 13 ноября
12 ноября, 09:07
25 фото, на которых природа выглядят так, будто их создавали по чертежам
12 ноября, 08:45
Пять романов о деньгах, которые заменят курс финансовой грамотности

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
11 ноября, 16:57
«Зеленая лампа»: семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты терапии 2,5-летней Софии
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима

Спорт

«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
5 ноября, 20:30
53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд
ВИДЕО
5 ноября, 14:57
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас