12 ноября 2026, 15:27

Даже Duolingo могут заблокировать: ЕС хочет запретить приложениям заставлять нас возвращаться каждый день

Даже Duolingo могут заблокировать: ЕС хочет запретить приложениям заставлять нас возвращаться каждый день

Приложение для изучения иностранных языков, спортивный дневник, видеосервис или социальная сеть - казалось бы, что между ними общего? Оказывается, все они могут использовать одни и те же психологические приёмы, чтобы удерживать наше внимание. Евросоюз намерен ограничить такие механизмы, причём новые правила могут затронуть даже сервисы, которые принято считать полезными.

В центре внимания оказался готовящийся европейский Закон о цифровой справедливости - Digital Fairness Act. Его задача - защитить пользователей от манипулятивного дизайна, навязчивых подписок и цифровых механизмов, которые побуждают людей проводить в приложениях больше времени, чем они первоначально собирались.

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Как пишет Wired, последствия новых правил могут почувствовать не только социальные сети и развлекательные платформы, но и такие популярные приложения, как Duolingo и Strava.

Именно здесь возникает интересный вопрос: если приложение помогает учить языки, заниматься спортом или формировать хорошие привычки, можно ли считать вредными механизмы, которые заставляют нас пользоваться им ежедневно?

Почему под удар попал Duolingo

Миллионы людей используют приложение, чтобы учить иностранные языки. Один из его наиболее узнаваемых механизмов - streak, или серия последовательных дней занятий.

Пропустил день - рискуешь потерять накопленную серию.

На первый взгляд, это отличный способ выработать дисциплину. Пользователь видит свой прогресс, получает напоминания, старается не прерывать занятия.

Однако тот же механизм способен превратить полезную привычку в психологическую обязанность.

Человек открывает приложение уже не потому, что хочет выучить новые слова, а потому, что боится потерять результат, который собирал несколько месяцев или даже лет.

В поведенческой психологии подобное явление связано с неприятием потерь: перспектива лишиться уже достигнутого результата нередко мотивирует сильнее, чем возможность получить новую награду.

Именно такие механизмы европейские регуляторы намерены внимательнее изучить.

Важно, что речь не идёт о запрете изучения языков, самого Duolingo или игровых элементов обучения. Обсуждается возможность дать пользователю больше контроля над функциями, которые стимулируют постоянное возвращение в приложение.

Strava: когда спорт превращается в гонку за цифрами

Похожая ситуация складывается со спортивными приложениями. Strava позволяет записывать пробежки, велосипедные поездки и тренировки, сравнивать результаты, участвовать в соревнованиях и получать виртуальные награды.

Для многих пользователей это прекрасная мотивация больше двигаться.

Но спортивная активность тоже может превратиться в непрерывную погоню за достижениями.

Человек выходит на пробежку не потому, что хорошо себя чувствует и хочет потренироваться, а потому, что необходимо сохранить серию тренировок, выполнить очередной челлендж или не отстать от друзей.

В этом и заключается сложность регулирования: один и тот же инструмент способен одновременно помогать человеку и создавать нежелательное психологическое давление.

Если новые европейские правила будут приняты в предлагаемом виде, разработчикам подобных сервисов, возможно, придётся предоставить пользователям более понятные способы отключения навязчивых стимулов.

Социальные сети и видео: бесконечная лента может перестать быть обязательной

Гораздо очевиднее проблема в социальных сетях и видеосервисах.

Автоматическое воспроизведение следующего ролика, бесконечная прокрутка ленты и персонализированные рекомендации устроены таким образом, чтобы пользователю было как можно проще продолжать просмотр.

Закончилось одно видео - сразу начинается другое. Прочитал публикацию - ниже уже появилась следующая.

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От человека практически не требуется принимать решение продолжать просмотр: приложение делает это за него.

Европейские законодатели рассматривают возможность усиления контроля над такими механизмами, в том числе предоставления права отключать функции, способствующие чрезмерному использованию сервисов.

Это не обязательно означает исчезновение коротких видео или рекомендательных лент. Но пользователь потенциально сможет выбирать менее навязчивый режим работы приложения.

Подписки, билеты и искусственная срочность

Новые инициативы касаются не только социальных сетей.

Европейские власти также хотят усилить борьбу с так называемыми тёмными паттернами - элементами интерфейса, которые подталкивают человека к решению, выгодному компании, но не обязательно самому покупателю.

Например, интернет-магазин сообщает, что товар почти закончился, хотя реального дефицита нет. Или сервис продажи билетов создаёт ощущение срочности, чтобы посетитель быстрее совершил покупку.

Отдельное внимание уделяется непрозрачным способам изменения цен, сложным процедурам отмены подписок и ситуациям, когда связаться с живым сотрудником службы поддержки практически невозможно.

Среди обсуждаемых мер - более простое прекращение цифровых подписок, ограничения манипулятивных сообщений и усиление требований к прозрачности коммерческих предложений.

Что изменится для пользователей в Латвии?

Поскольку Латвия входит в Европейский союз, новые общеевропейские правила в случае принятия будут распространяться и на цифровые сервисы, работающие на латвийском рынке.

Для обычного пользователя это потенциально означает больше возможностей управлять тем, как приложения привлекают и удерживают его внимание.

Например, можно будет заниматься иностранным языком без постоянного давления ежедневной серии, использовать спортивный трекер без навязчивых соревнований или смотреть видео без автоматического запуска следующего ролика.

Но здесь есть важное различие: пока речь идёт о законодательной инициативе, а не о действующем запрете конкретных приложений. Окончательные требования и сроки их введения будут зависеть от согласования и принятия нормативного акта.

Хорошие привычки или цифровая зависимость?

Главная особенность этой истории заключается в том, что европейское регулирование постепенно выходит за рамки очевидно вредных цифровых практик.

Раньше основное внимание уделялось мошенничеству, скрытой рекламе, незаконному сбору данных и опасному контенту.

Теперь всё больше вопросов возникает к самим механизмам взаимодействия человека с приложением.

Причём граница между полезной мотивацией и манипуляцией далеко не всегда очевидна.

Напоминание о ежедневном уроке иностранного языка может помочь человеку добиться цели. Но то же напоминание способно вызвать чувство вины, если однажды он решит отдохнуть.

Спортивное соревнование может вдохновлять на движение. Но оно же способно заставлять тренироваться через усталость.

В конечном счёте европейская инициатива ставит вопрос не о том, должны ли приложения мотивировать пользователей, а о том, кто должен контролировать эту мотивацию - сам человек или разработчик цифрового сервиса.

И, возможно, самым заметным изменением станет не исчезновение привычных функций, а появление простой кнопки: «Больше не напоминайте мне об этом».

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