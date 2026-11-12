Часовой отчитал главу Пентагона за смех у Могилы Неизвестного солдата

Необычный инцидент произошёл на Арлингтонском национальном кладбище в США. Военнослужащий почётного караула сделал замечание министру обороны Питу Хегсету и сопровождавшим его чиновникам, нарушившим торжественную тишину у Могилы Неизвестного солдата.

Инцидент произошёл после церемонии возложения венков по случаю Дня ветеранов, который отмечается в США 11 ноября.

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После официальной части глава Пентагона вместе с супругой Дженнифер и несколькими высокопоставленными сотрудниками ведомства остановился возле мемориала, чтобы сделать групповую фотографию.

В какой-то момент среди участников фотосессии раздались разговоры и смех. Это не осталось без внимания военнослужащего, несущего почётный караул у могилы.

Часовой немедленно вмешался и громко напомнил присутствующим о правилах поведения в этом месте.

«Все посетители должны постоянно сохранять атмосферу тишины и уважения», - заявил военный.

Замечание прозвучало в присутствии самого министра обороны, его супруги, начальника аппарата Рики Буриа и советников Патрика Уивера и Тами Радабо.

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Примечательно, что в Пентагоне не стали критиковать действия часового. Напротив, официальный представитель военного ведомства Шон Парнелл признал, что военнослужащий поступил правильно.

«Во время памятных мероприятий в этот торжественный день солдат совершенно справедливо и уважительно напомнил всем о необходимости соблюдать надлежащие правила поведения», - говорится в заявлении представителя Пентагона.

Могила Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище считается одним из наиболее почитаемых военных мемориалов Соединённых Штатов. Здесь покоятся останки неопознанных американских военнослужащих, погибших в войнах.

Почётный караул несёт службу у мемориала круглосуточно, независимо от погоды. От посетителей требуется соблюдать тишину и проявлять уважение к памяти погибших.

История привлекла внимание ещё и потому, что на этот раз напоминание о воинской дисциплине и уважении к павшим адресовалось не обычным туристам, а высшему руководству американского военного ведомства.