11 ноября 2026, 08:35 Наталья Гудемчук

В Тарту начинаются Дни Латвии: концерты, встречи с писателями и экскурсии

В Тарту начинаются Дни Латвии: концерты, встречи с писателями и экскурсии

С 11 по 18 ноября в эстонском городе Тарту пройдут Дни Латвии. В центре внимания будут латышский фольклор, литература и история. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Латышское общество Тарту.

Сегодня, в День Лачплесиса, на Новом кладбище Яани в Тарту почтят память воинов, погибших за Латвию. В мероприятии примут участие представители Балтийского оборонного колледжа и посол Латвии в Эстонии Юрис Пекалис.

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12 ноября в клубе латышской книги состоится встреча с автором романа «Братья» Алдисом Букшем, а 13 ноября пройдет прогулка по Тарту с квестом по поиску следов латышской истории в городе.

14 ноября запланирован семинар для переводчиков с латышского и эстонского языков. Главной темой семинара станут особенности написания личных имен при переводе с латышского на эстонский и с эстонского на латышский. После семинара, в 16:15, в Тартуском художественном музее состоится экскурсия.

С 12 по 15 ноября также пройдет Тартуский фольклорный фестиваль, на котором Латвию представит фольклорный коллектив «Skandinieki».

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15 ноября экскурсию организуют в Эстонском национальном музее. В тот же день в 14:00 в зале «Балтия» музея Тартуского университета выступит латышский хор эстонского сообщества «Северные голоса» (Ziemeļu balsis) с концертом «Мы родом из маленького народа».

17 ноября в Тартуском университете откроется выставка латышско-эстонской художницы Агнесе Вейнберги. В этот же день в городской библиотеке Тарту состоятся две дискуссии о латышской литературе, переведенной на эстонский язык. В них примут участие эстонский поэт Контра, а также Дайла Озола и Илзе Талберга. Дискуссии пройдут на эстонском языке.

Праздничная неделя завершится 18 ноября торжествами по случаю Дня независимости Латвии в кафе Тартуского университета.

В программе - викторина «Без Латвии мы не можем» на латышском, эстонском и английском языках, а также выступление латышского джазового ансамбля студентов Таллинской академии музыки.

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В Тарту начинаются Дни Латвии: концерты, встречи с писателями и экскурсии

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Mixer

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Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
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«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
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«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
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«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро

Спорт

«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
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Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
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53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд
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«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
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