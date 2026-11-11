11 ноября 2026, 09:05 Наталья Гудемчук

671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты

671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты

В перуанском городе Конима победителя муниципальных выборов определили с помощью подбрасывания монеты. Два кандидата набрали одинаковое количество голосов, поэтому избирательной комиссии пришлось провести публичную жеребьевку. Об этом сообщает перуанская газета La República.

На муниципальных выборах 4 октября Рубен Киспе Капаханья, представлявший партию «Мы - Перу» (Somos Perú), и его соперник Саломино Мамани Киспе из партии «Страна для всех» (País para Todos) получили по 671 голосу каждый. Равенство результатов сохранилось после обработки всех избирательных протоколов.

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Для определения победителя 4 ноября Специальное избирательное жюри Уанкане (JEE) организовало публичную жеребьевку. Сначала представители двух кандидатов вытянули пронумерованные листки, чтобы определить очередность выбора стороны монеты. Затем представитель партии «Мы - Перу» первым выбрал одну из пяти монет номиналом в один соль и указал на сторону с гербом.

Затем член избирательного жюри подбросил монету. Она упала выбранной Киспе Капаханьей стороной вверх, и именно он получил право возглавить муниципалитет Конимы.

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671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты

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После жеребьевки победитель рассказал местным СМИ, что пришел на процедуру с верой в успех. По его словам, он сам посоветовал своему представителю выбрать сторону с гербом. Политик также отметил, что впервые участвовал в выборах на пост мэра.

Законодательство Перу предусматривает проведение жеребьевки в случае равенства голосов на муниципальных выборах. При этом конкретный способ определения победителя - подбрасывание монеты номиналом в один соль - был установлен Национальным избирательным жюри.

Решение о проведении жеребьевки позволило определить победителя без повторного голосования.

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671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты

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