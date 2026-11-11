Пассажир заявил о бомбе и попытался прорваться к пилотам: тревога на борту United Airlines

На борту пассажирского самолета United Airlines, выполнявшего рейс из Ньюарка в Новый Орлеан, произошел опасный инцидент. Один из пассажиров заявил, что у него есть бомба, и попытался проникнуть в кабину пилотов. Экипаж передал сигнал тревоги, однако самолет удалось благополучно посадить.

Как сообщает Associated Press, происшествие случилось вечером 9 ноября на рейсе UA2174.

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11 ноября появились новые подробности происшедшего.

На борту Boeing 737 MAX 9 находились 46 пассажиров и шесть членов экипажа. По информации американских СМИ, во время полета один из пассажиров начал вести себя неадекватно, заявил о наличии взрывного устройства и попытался прорваться в кабину пилотов.

Экипаж передал сигнал тревоги, указывающий на возможное незаконное вмешательство в управление воздушным судном. В авиационной системе безопасности подобная ситуация классифицируется как угроза четвертого уровня, связанная с попыткой проникновения в кабину пилотов.

Бортпроводникам удалось остановить мужчину и убедить его перейти в хвостовую часть самолета. После этого пилоты продолжили полет.

Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга, где его уже ожидали сотрудники правоохранительных органов.

Пассажиров вывели из самолета и доставили в терминал. Никто из находившихся на борту не пострадал.

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Кто оказался нарушителем

Подозреваемым оказался 34-летний Рони Александер Гомес-Альберто, гражданин Гондураса, проживавший в нью-йоркском районе Бронкс.

По данным Министерства внутренней безопасности США, ранее мужчина дважды депортировался из страны - в 2011 и 2014 годах. В 2019 году его вновь задержали после незаконного пересечения границы, однако впоследствии освободили из-под стражи до завершения иммиграционного разбирательства.

После посадки самолета Гомеса-Альберто задержали без сопротивления. Ему предъявлены обвинения в распространении ложной информации об угрозе взрыва и запугивании.

Мужчина находится под стражей в исправительном учреждении округа Джефферсон без права освобождения под залог.

Авиакомпания United Airlines подтвердила инцидент, сообщив, что самолет благополучно приземлился после происшествия с одним из пассажиров.

Федеральное управление гражданской авиации США намерено провести расследование. Вопрос о возможном предъявлении федеральных обвинений также находится на рассмотрении.

Официального подтверждения наличия взрывного устройства на борту нет.