Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы

В Италии 11 ноября сотни школ были эвакуированы после массовой рассылки электронных писем с угрозами взрывов. По последним данным, подобные сообщения получили около 6300 учебных заведений по всей стране. Полиция расследует происшествие, однако власти считают угрозы ложными.

Как сообщает Reuters, министр образования Италии Джузеппе Вальдитара первоначально сообщил об эвакуации примерно 300 школ. По данным Associated Press, впоследствии число эвакуированных учебных заведений достигло 312.

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В некоторых школах занятия были прерваны, детей вывели из зданий, а родителей попросили забрать их домой.

Одна из римских школ уведомила семьи учеников, что в связи с общенациональной тревогой все дети находятся в безопасном месте под присмотром педагогов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что признаков реальной опасности для школьников нет. По ее мнению, рассылка была направлена прежде всего на распространение страха и тревоги. Глава правительства созвала совещание министров для обсуждения ситуации.

Как выяснилось, анонимные письма содержали не только угрозы взрывов в школах, но и угрозы в адрес самой Мелони.

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Италия оказалась не единственной страной, столкнувшейся с массовой рассылкой подобных сообщений.

В среду угрозы получили также школы Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии. Местные правоохранительные органы сочли их недостоверными, поэтому в большинстве случаев занятия продолжились без эвакуации.

На прошлой неделе аналогичная волна сообщений затронула европейскую авиацию. Из-за угроз взрывов несколько пассажирских самолетов были вынуждены изменить маршруты, а некоторые рейсы сопровождали военные истребители. После проверок взрывных устройств обнаружено не было.

Позднее угрозы стали поступать в редакции европейских СМИ.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что происходящее может быть частью стратегии запугивания населения и дестабилизации обстановки. При этом он подчеркнул, что за подобными действиями необязательно стоят иностранные государства или организованные группы - угрозы могут рассылать и отдельные злоумышленники.

Кто именно организовал массовую рассылку, пока неизвестно. Итальянская полиция продолжает расследование.