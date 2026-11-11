11 ноября 2026, 11:07 Наталья Гудемчук

Иран отверг обвинения Франции в совершении кибератак на холодильники в супермаркетах

Иран отверг обвинения Франции в совершении кибератак на холодильники в супермаркетах

Иран отверг обвинения Франции в причастности к кибератакам на холодильные оборудования в супермаркетах, произошедшие в октябре. Тегеран назвал заявления Парижа безосновательными и, в свою очередь, возложил ответственность за инциденты на французские власти, сообщает Euronews.

«Министерство иностранных дел Ирана решительно отвергает безосновательные и односторонние обвинения французского правительства в адрес Ирана в связи с якобы имевшими место кибератаками во Франции», - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

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В нем также отмечается, что Тегеран «резко осуждает эту заезженную политику выдвижения обвинений против Исламской Республики».

Заявление последовало за выступлением министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, который заявил, что за серией кибератак на холодильники французских супермаркетов в ночь с 11 на 12 октября стоит Корпус стражей исламской революции Ирана.

В результате атак, затронувших сотни супермаркетов, температура в холодильниках и морозильных камерах повысилась. Многим магазинам пришлось выбросить запасы скоропортящихся продуктов. Среди пострадавших оказались торговые точки сетей Carrefour, Monoprix, Intermarché и Coopérative U. Злоумышленники вручную меняли настройки температуры холодильного оборудования.

В начале ноября о похожих инцидентах сообщили как минимум в десяти других европейских странах, включая Эстонию.

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Франция вызвала иранского посла и намерена добиваться санкций на уровне Евросоюза. Во вторник Барро заявил, что Париж «ничего не исключает» и примет все меры, которые сочтет соразмерными и необходимыми для предотвращения новых атак, в том числе те, о которых не будет сообщать публично.

Французские власти также заявили, что это не первый случай, когда Иран направляет против Франции действия, которые Париж расценивает как попытки дестабилизации. В качестве примеров были названы взлом сатирического издания Charlie Hebdo в 2023 году и враждебные действия во время Олимпийских игр 2024 года.

Тегеран, со своей стороны, заявил, что не будет колебаться с принятием необходимых мер для защиты национальных интересов и безопасности от незаконной иностранной деятельности. В иранском МИД также отметили, что Франция, выдвигая подобные обвинения, «лишь проецирует собственные просчеты в управлении».

Позже во вторник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также возложил ответственность за произошедшее на французское правительство.

«Не в силах управлять холодильниками, не говоря уже об удовлетворении запросов своего народа, французское правительство перекладывает вину за свои провалы на других», - написал Аракчи в социальной сети X.

Европейский союз заявил, что рассчитывает на «быструю и единую реакцию» после обсуждения ситуации с государствами-членами в связи с заявлениями Франции.

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