11 ноября 2026, 15:58

Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

Интернет отключат на три месяца, банковские счета обнулят, а людям придется перейти на наличные и запасы из кладовой. Именно такой сценарий глобальной катастрофы распространяется сейчас в социальных сетях. Апокалипсис даже получил конкретную дату - 17 ноября 2026 года. Однако за пугающим пророчеством обнаружилась совсем другая история.

Согласно вирусной публикации, в назначенный день хакеры якобы одновременно атакуют крупнейшие банки мира и уничтожат данные о счетах клиентов. Затем по всей планете отключится интернет. Восстановить цифровую инфраструктуру, как утверждают авторы слуха, сможет только сверхмощный искусственный интеллект. На ремонт ему якобы потребуется три месяца.

Читайте нас также

До этого момента человечеству предлагают вернуться к жизни без банковских карт, социальных сетей и привычных онлайн-сервисов. В качестве подготовки советуют покупать продукты длительного хранения, воду, наличные деньги, золото, серебро и даже оружие с патронами.

У этой истории есть вполне конкретный источник. 31 октября пользователь соцсети X под ником Shibo написал, что поговорил с «самым умным человеком из всех, кого знает». Именно этот неназванный собеседник якобы сообщил ему о предстоящем цифровом коллапсе.

Никаких документов, технических объяснений или других подтверждений автор публикации не представил. Позже сообщение подхватил пользователь из Бразилии, который сослался уже на источники в даркнете. Так слух начал распространяться за пределами первоначальной аудитории, обрастая новыми подробностями.

Но у даты 17 ноября действительно есть реальная основа. В этот день в США запланирована проверка национальной системы экстренного оповещения, которую проводят Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA и Федеральная комиссия по связи FCC.

Читайте Mixer
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

Школьная арифметика для взрослых: два корня в скобках и квадрат за ними
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

Тест: выберите дом для первого утра года. Неожиданный ответ объяснит,…
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

Творог, яблоки и 2 яйца: рецепт сытного омлета, который удобно брать с собой
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

Гороскоп Таро на 12 ноября: Тельцам стоит заняться уютом, а Козерогам -…

Во время тестирования американские телеканалы и радиостанции примерно на минуту прервут обычные передачи, чтобы сообщить о проверке системы. После этого вещание продолжится в привычном режиме. Никакого отключения интернета или банковских операций эта процедура не предполагает.

Есть и другая проблема с пророчеством: представление о том, что весь мировой интернет можно выключить одним нажатием кнопки, не соответствует устройству глобальной сети.

Интернет объединяет множество независимых сетей, которыми управляют разные компании и операторы в разных странах. Единого центра управления, способного отключить всю систему на несколько месяцев, не существует. Банковские данные также не хранятся в одном общем файле, уничтожение которого могло бы разом обнулить счета клиентов по всему миру.

Это не означает, что кибератаки невозможны. Крупные цифровые сбои действительно происходят, а финансовая инфраструктура остается одной из целей злоумышленников. Однако никаких доказательств подготовки глобальной атаки именно на 17 ноября не обнаружено.

Так что закупать трехмесячный запас консервов из-за интернет-пророчества пока нет причин. А вот проверить, сколько наличных лежит в кошельке на случай обычного отключения электричества, лишним не будет.

google news Подпишитесь на нас
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

20 исторических фото, которые хочется рассматривать дольше обычного
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

Творог, яблоки и 2 яйца: рецепт сытного омлета, который удобно брать с собой

В мире

Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
11 ноября, 15:58
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
11 ноября, 13:59
Производителям популярных препаратов для похудения предъявили тысячи претензий из-за опасных осложнений
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
11 ноября, 11:37 11:37
Группу Twenty One Pilots увековечили в науке: в ее честь назвали жука, застрявшего в янтаре возрастом 53 млн лет
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
11 ноября, 11:07 11:07
Иран отверг обвинения Франции в совершении кибератак на холодильники в супермаркетах
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
11 ноября, 10:32 10:32
Названы лучшие горнолыжные курорты мира 2026 года: кто вошел в число победителей World Ski Awards
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
11 ноября, 10:05 10:05
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
11 ноября, 09:05 09:05
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
11 ноября, 08:35 08:35
В Тарту начинаются Дни Латвии: концерты, встречи с писателями и экскурсии
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
10 ноября, 20:58 20:58
В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
10 ноября, 20:29 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
10 ноября, 19:28 19:28
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами

Латвия

«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
11 ноября, 14:58
Минфин объяснил, почему в Латвии дорожает топливо, но дешевеют продукты
11 ноября, 14:29
Семь министров и премьер отказались от депутатских зарплат в Сейме
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
11 ноября, 13:28 13:28
Какой будет зима в Латвии: европейские синоптики обновили прогноз на декабрь и январь
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
11 ноября, 12:58 12:58
Политическая борьба вокруг нового кабинета может обернуться неожиданной заменой Кулбергса
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
11 ноября, 12:28 12:28
Не шутка: девятилетнего кота в Латвии продают по правилам государственных закупок
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
11 ноября, 12:10 12:10
Ночной дебош на улице Кр. Барона в Риге: мужчина опрокинул цветочные горшки и дорожный знак
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
11 ноября, 09:35 09:35
Дожди, мокрый снег и порывистый ветер: какая погода ждет Латвию в ближайшие дни
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
11 ноября, 08:07 08:07
День Лачплесиса: во всех церквях Латвии сегодня будут звонить колокола
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
ВИДЕО
10 ноября, 19:57 19:57
Кулбергс не теряет надежды сформировать новое правительство до 18 ноября
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
10 ноября, 17:29 17:29
В День Лачплесиса с 17 часов до полуночи будет закрыта для движения набережная 11 Ноября
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
10 ноября, 14:55 14:55
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях

ЧП

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
10 ноября, 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Новый Джеймс Бонд: Роберт Паттинсон и Николас Холт неожиданно вступили в борьбу за роль агента 007
11 ноября, 15:28
Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты
Новый Джеймс Бонд: Роберт Паттинсон и Николас Холт неожиданно вступили в борьбу за роль агента 007
11 ноября, 13:44
Умер актер Стейси Кич, звезда фильмов «Толстяк» и «Американская история Икс»
Новый Джеймс Бонд: Роберт Паттинсон и Николас Холт неожиданно вступили в борьбу за роль агента 007
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
10 ноября, 12:58
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
8 ноября, 18:20
Новый Джеймс Бонд: Роберт Паттинсон и Николас Холт неожиданно вступили в борьбу за роль агента 007

Mixer

Надоели сладкие духи? Присмотритесь к французской классике, которую обожает Кейт Мосс
11 ноября, 15:58
Оптические иллюзии без фотошопа: фотографии, которые хочется рассматривать снова и снова
Надоели сладкие духи? Присмотритесь к французской классике, которую обожает Кейт Мосс
11 ноября, 15:56
Что на самом деле произойдет, если положить банан в выхлопную трубу автомобиля
Надоели сладкие духи? Присмотритесь к французской классике, которую обожает Кейт Мосс
11 ноября, 15:28
20 исторических фото, которые хочется рассматривать дольше обычного
11 ноября, 15:15
Школьная арифметика для взрослых: два корня в скобках и квадрат за ними
11 ноября, 14:58
Тест: выберите дом для первого утра года. Неожиданный ответ объяснит, почему вам хочется сбежать от всех
11 ноября, 14:27
Творог, яблоки и 2 яйца: рецепт сытного омлета, который удобно брать с собой
11 ноября, 13:58
Гороскоп Таро на 12 ноября: Тельцам стоит заняться уютом, а Козерогам - пересмотреть семейные привычки
11 ноября, 13:28
Надоели сладкие духи? Присмотритесь к французской классике, которую обожает Кейт Мосс

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро

Спорт

«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
5 ноября, 20:30
53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд
ВИДЕО
5 ноября, 14:57
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас