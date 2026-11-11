Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

Согласно вирусной публикации, в назначенный день хакеры якобы одновременно атакуют крупнейшие банки мира и уничтожат данные о счетах клиентов. Затем по всей планете отключится интернет. Восстановить цифровую инфраструктуру, как утверждают авторы слуха, сможет только сверхмощный искусственный интеллект. На ремонт ему якобы потребуется три месяца.

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До этого момента человечеству предлагают вернуться к жизни без банковских карт, социальных сетей и привычных онлайн-сервисов. В качестве подготовки советуют покупать продукты длительного хранения, воду, наличные деньги, золото, серебро и даже оружие с патронами.

У этой истории есть вполне конкретный источник. 31 октября пользователь соцсети X под ником Shibo написал, что поговорил с «самым умным человеком из всех, кого знает». Именно этот неназванный собеседник якобы сообщил ему о предстоящем цифровом коллапсе.

Никаких документов, технических объяснений или других подтверждений автор публикации не представил. Позже сообщение подхватил пользователь из Бразилии, который сослался уже на источники в даркнете. Так слух начал распространяться за пределами первоначальной аудитории, обрастая новыми подробностями.

Но у даты 17 ноября действительно есть реальная основа. В этот день в США запланирована проверка национальной системы экстренного оповещения, которую проводят Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA и Федеральная комиссия по связи FCC.

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Во время тестирования американские телеканалы и радиостанции примерно на минуту прервут обычные передачи, чтобы сообщить о проверке системы. После этого вещание продолжится в привычном режиме. Никакого отключения интернета или банковских операций эта процедура не предполагает.

Есть и другая проблема с пророчеством: представление о том, что весь мировой интернет можно выключить одним нажатием кнопки, не соответствует устройству глобальной сети.

Интернет объединяет множество независимых сетей, которыми управляют разные компании и операторы в разных странах. Единого центра управления, способного отключить всю систему на несколько месяцев, не существует. Банковские данные также не хранятся в одном общем файле, уничтожение которого могло бы разом обнулить счета клиентов по всему миру.

Это не означает, что кибератаки невозможны. Крупные цифровые сбои действительно происходят, а финансовая инфраструктура остается одной из целей злоумышленников. Однако никаких доказательств подготовки глобальной атаки именно на 17 ноября не обнаружено.

Так что закупать трехмесячный запас консервов из-за интернет-пророчества пока нет причин. А вот проверить, сколько наличных лежит в кошельке на случай обычного отключения электричества, лишним не будет.